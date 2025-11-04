Végre suli!

A kislány türelmesen hallgatott bennünket, miközben édesanyja idei döntését átértékelve mesélt. Jövőre nem él az őszi szünet lehetőségével. Gyermeke élvezze az óvodai mindennapokat, otthon sok volt ez a bő egy hét kortársak nélkül. A programozás pedig akkora logisztikát igényel, amit egyedül (apa dolgozik), két kicsivel nem egyszerű. A nagyszülők segítségére számíthatott, de ők se pótolják a gyerekbarátokat.

Az őszi szünet lehet unalmas, de aktív is. Fotó: Illusztráció

Őszi szünet programokkal? Unatkozva?

És mit hallottam egy rádiós kívánságműsorban: a kamasz zeneszámot kért, azt a szüleinek küldte, mondván, ezzel szeretne elnézést kérni, ha kicsit elviselhetetlenek voltak otthon, az őszi szünet idején. A részletekre nem tért ki. A műsorvezető próbálta megfejteni a vélhetően konfliktusokkal töltött napok lényegét. Volt sok program? Vagy unatkoztál? Az elcsendesedett beszélgetésekre volt időtök? Szeretsz-e magadban ellenni? Kipróbáltad már milyen a semmittevés, amikor azt nézed, ahogy nő a fű...

Élménybeszámoló vérmérséklet szerint

Tudom, voltak, akik dolgozatokra, vizsgára tanultak, családi kiruccanásokkal, baráti csavargásokkal, házi feladataikkal, netán elmaradt házi munkával, nem mindig tetsző dolgokkal is végül eltöltötték az őszi szünetet. Mostantól pedig újra visszaállnak a mindennapok ritmusába, munkába, iskolába, kinek hol vannak feladatai. És az élménybeszámolók során ki-ki eldönti, jól vagy rosszul élte meg, s elmeséli az őszi szünet történéseit.