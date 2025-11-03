november 3., hétfő

Győző névnap

20°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

4 órája

Szeretünk borzongani

Címkék#rendezvény#töklámpás#néphagyomány#halloween

Az elmúlt napokban megtapasztalhattuk, hogy a kisebb települések sem maradtak ki az ünneplésből. A halloween egyre többünk életének szerves része lett, melyre számos példát láthattunk Békésben is.

Vincze Attila

Míg húsz-harminc esztendeje emlékeim szerint legfeljebb a fővárosban vagy a nagyvárosokban ünnepelték Magyarországon a halloweent, az utóbbi években feltűnővé vált az a tendencia, hogy az ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnepről a kisebb településeken is megemlékeznek. És most nem kifejezetten a tökfaragásra gondolok, melyet sokan – tévesen – mind a mai napig kizárólag a halloweenhez kötnek. Pedig ez a hagyomány nem idegen a magyar néphagyománytól, ugyanis néprajzkutatók szerte az országban több helyen találkoztak a világító tök, tökvigyori, tökvicsori, vagy töklámpás, tökhalál kifejezéssel. Régen a töklámpásokat az ablakba vagy az ajtó elé helyezték, vagy kitűzték a kerítések tetejére, a legények pedig a világító faragványokat legfőképp a lányok ijesztgetésére használták. Tehát a halloween nem egyenlő a tökfaragással.

Békés vármegyeszerte megünnepelték a halloweent
Békés vármegyeszerte megünnepelték a halloweent, ami egyáltalán nem csak a tökfaragásból áll. Fotó: Beol.hu

Évről évre egyre több rendezvényt tartanak halloweenkor Békés vármegyében is

Nyilvánvalóan ennél jóval szerteágazóbb ez az ünnep, amit jól mutatnak azok a rendezvények, események, melyeket az elmúlt néhány napban tartottak Békés vármegyeszerte. Ilyen volt például Sarkadon a halloweeni futás, melyen immár ötödik alkalommal rótták a köröket az ijesztő jelmezekben. Orosházán a Gepárd Lovas Egyesület idén is megszervezte a halloween lovas felvonulást, ahol minden lovas és ló rémisztően látványos jelmezbe bújt. Fényesen pedig csokit vagy csalunk jelszóval tartottak halloween járást az ott lakók ijesztgetésére. Ugyanakkor mára egyre népszerűbbek lettek a borzongást keltő dekorációk is: Kétegyházán először várta a látogatókat halloweeni kézműves vásár és fotósarok, míg Békéssámsonban újra megnyitotta kapuit a Boszitanya. Úgy tűnik, szeretünk együtt borzongani.
https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu