Szeretünk borzongani

Míg húsz-harminc esztendeje emlékeim szerint legfeljebb a fővárosban vagy a nagyvárosokban ünnepelték Magyarországon a halloweent, az utóbbi években feltűnővé vált az a tendencia, hogy az ősi kelta hagyományokból kialakult autentikus ír ünnepről a kisebb településeken is megemlékeznek. És most nem kifejezetten a tökfaragásra gondolok, melyet sokan – tévesen – mind a mai napig kizárólag a halloweenhez kötnek. Pedig ez a hagyomány nem idegen a magyar néphagyománytól, ugyanis néprajzkutatók szerte az országban több helyen találkoztak a világító tök, tökvigyori, tökvicsori, vagy töklámpás, tökhalál kifejezéssel. Régen a töklámpásokat az ablakba vagy az ajtó elé helyezték, vagy kitűzték a kerítések tetejére, a legények pedig a világító faragványokat legfőképp a lányok ijesztgetésére használták. Tehát a halloween nem egyenlő a tökfaragással.

Békés vármegyeszerte megünnepelték a halloweent, ami egyáltalán nem csak a tökfaragásból áll. Fotó: Beol.hu

Évről évre egyre több rendezvényt tartanak halloweenkor Békés vármegyében is

Nyilvánvalóan ennél jóval szerteágazóbb ez az ünnep, amit jól mutatnak azok a rendezvények, események, melyeket az elmúlt néhány napban tartottak Békés vármegyeszerte. Ilyen volt például Sarkadon a halloweeni futás, melyen immár ötödik alkalommal rótták a köröket az ijesztő jelmezekben. Orosházán a Gepárd Lovas Egyesület idén is megszervezte a halloween lovas felvonulást, ahol minden lovas és ló rémisztően látványos jelmezbe bújt. Fényesen pedig csokit vagy csalunk jelszóval tartottak halloween járást az ott lakók ijesztgetésére. Ugyanakkor mára egyre népszerűbbek lettek a borzongást keltő dekorációk is: Kétegyházán először várta a látogatókat halloweeni kézműves vásár és fotósarok, míg Békéssámsonban újra megnyitotta kapuit a Boszitanya. Úgy tűnik, szeretünk együtt borzongani.



A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!