5 órája
Gumicserére fel – vagy mégsem?
Az ősz második felében járunk, így napról napra egyre égetőbbé válik egy fontos kérdés az autótulajdonosok számára. Lassan ugyanis itt a téli gumicsere ideje, de mi van, ha mégsem akarok abroncsot váltani?
Nagy eséllyel már minden autós tudja a szokásos mantrát, miszerint tartósan plusz 7 Celsius fok alatt érdemes nyári gumiról téli gumira váltani. Az, hogy ez pontosan mikor következik be az év ezen szakaszában mindig egy kicsit változó, de nagyjából október közepétől beindul a szezon a gumiszervizekben. Most sincs ez másképp, az elmondások szerint jó pár napot várnia kell annak, akinél aktuális a téli gumicsere. Szerencsére 2025-ben talán már senkinek sem kell elmagyarázni, miért fontos ez a művelet. A nyári gumik, főleg nedves, csúszós, pláne havas körülmények között gyakorlatilag alkalmatlanok a biztonságos közlekedésre. A gumiabroncs anyaga ugyanis hidegben megkeményedik, a profilmélysége pedig elmarad az ilyenkor elvárttól. Nyilvánvalóan költséges két külön szett gumit tartani és azokat szezononként cserélgetni.
A téli gumicsere elkerülhető lenne?
Létezik azonban még egy megoldás, ha valakinek erre se pénze, se ingerenciája nincs. Na nem az, hogy akkor nem cseréli le a nyárit télire, mert az végül nem spórolás lesz, hanem ráfizetés. Hanem egy ideje már feltalálták a négyévszakos gumiabroncsot, amit régebben sokan igencsak lesajnáltak, de mára ez a nézet jócskán megváltozott. Rengeteget fejlődtek ezek a típusú gumik az évek során, saját tapasztalatból is mondom, hogy normál, nem extrém téli időjárási körülmények között teljesen jól használhatóak a hidegebb évszakban ugyanúgy, mint nyáron. Itt az Alföldön, ahol most már meglehetősen enyhék a telek, városban különösen kiváló választás lehet egy jó minőségű négyévszakos gumi. Nincs évi két gumicsere, és az ezzel járó költség és olykor bosszúság. Cserébe néha kicsit óvatosabban kell vezetni vele. De síelni azért lehetőleg ne ezzel induljunk el.
