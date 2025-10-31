A szobabicikli szó hallatán a többség már tette is le a telefont

Kerülgettem egy darabig a nagy dobozt, úgy tettem, mint egy szobakerékpár-szerelő, alaposan átgondoltam, hogy csinálom majd. A töprengés vége az lett, hogy hívtam egy másik barátomat, aki azt mondta, vállalja. Maga a doboz olyan nehéz volt, hogy azt hittük, véletlenül elcserélték, és egy súlyemelő edzéskészletét hozták ki a futárok.

Megvan a bombaüzlet, szobakerékpár-szerelő vállalkozást indítunk.

Csak magyarul nem volt semmi a mellékelt útmutatóban

Barátom bontotta a csomagolásokat, szedte ki az alkatrészeket, én az útmutatót lapoztam. Csak magyarul nem szerepelt benne semmi. A szerelési rajzon közben mosolygott rám egy figura, aki boldogan tekert, legszívesebben kitekertem volna a nyakát.

Amikor meghallották, hogy szobabicikli, azonnal nemet mondtak

Barátom végig biztatott, összejön ez, csak pepecs munka. Végül el is készült a szobabringa, csak nem működött, mert fogalmunk sem volt, hogy az elektronikájában melyik dugaszt hova kell dugni. Felhívtam jó pár szakit, de amikor megtudták, hogy szobabicikliről van szó, azonnal nemet mondtak.

Elhatároztuk, szobakerékpár-szerelő vállalkozást indítunk

Feleségem közben rátalált valahol egy magyar leírásra az interneten, amiből kiderült, melyik dugasz hova illik. Láss csodát, működött. Közben visszahívott egy márkaszervizes valahonnan Pest megyéből, akár indulnak is, nem sokkal lesz drágább, mint a bicikli. Barátommal és a nejemmel ekkor határoztuk el, hogy szobakerékpár-szerelő vállalkozást indítunk, mert ez bombaüzlet. Aztán felültem a kerékpárra, és éreztem a győzelem ízét. Tekerni sem kellett, mert úgy elfáradtam ettől a naptól, mintha elpedáloztam volna a szobában Csabától Kondorosig.