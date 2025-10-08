október 8., szerda

1 órája

A stoptábla nem lepett meg, a rendőr annál inkább

Elindultam, hogy befizessek egy csekket, kettő lett belőle. A stoptábla nem lepett meg, az annál inkább, hogy leintett egy rendőr. Komoly tapasztalatot szereztem, pénzért.

Licska Balázs

Nagyjából egy éve adták át Békéscsaba belvárosában, a Munkácsy Negyedben az immár Réthy Pál hídnak nevezett csabai kishidat a József Attila utca és a Deák utca között. A József Attila utca és a Derkovits sor kereszteződésében pedig változott is a forgalmi rend: egy stoptábla is kikerült, tehát nemcsak elsőbbséget kell adni a zebrán közlekedő gyalogosoknak és a kerékpárúton haladó bicikliseknek, rollereseknek, hanem meg is kell állni.   

Egy éve került ki a stoptábla
Egy éve került ki egy stoptábla a József Attila utca és a Derkovits sor kereszteződésébe. Fotó: MW

A stoptábla nem lepett meg, tudom, hogy hol helyezték ki

A minap a Derkovits soron autóztam, a stoptábla utáni szakaszon pedig leintett egy rendőr. Kérdezte, sejtem-e, miért állított meg. Mondtam, hogy nem, mire ő hozzátette, hogy bizony nem álltam meg a stoptáblánál. Csak néztem magam elé, amikor kérdezte, hogy azon töprengek-e, hogy hol van a stoptábla. Mondtam, hogy azt tudom. Azt próbáltam felidézni, hogy tényleg nem álltam-e meg, mert az rémlett, hogy volt, mikor állóra fékeztem az autót.

Komoly tapasztalatot szereztem, pénzért

Az előttem haladó és a stoptábla miatt megálló kocsi miatt én is megálltam, de aztán kettő méterrel később, a stoptábla vonalánál még egyszer meg kellett volna állnom. Ez maradt el. Elismertem, hogy bizonyára így történt, vélhetően csak azt figyeltem, hogy nem kell-e elsőbbséget adnom, érkezik-e gyalogos, kerékpáros vagy rolleres. Komoly tapasztalatot szereztem, természetesen pénzért, ugyanis a büntetés nem maradt el, kaptam egy csekket a kezembe.

Egy helyett kettő csekkel mentem tovább

Így egy helyett kettő csekkel mentem tovább a postára. A történet tanulsága, hogy postára nem autóval, hanem gyalog érdemes menni. No meg persze az, hogy meg kell állni a stoptáblánál.

 

 

 

