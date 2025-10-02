október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

45 perce

Piros, nem zöld!

Címkék#kresz#csúcsforgalom#közlekedés#közlekedési kultúra

Gyászolom a közlekedési kultúrát. Egyre több az autós, és valamiért egyre többen hiszik azt, hogy a KRESZ rájuk vagy nem vonatkozik, vagy szabadon válogathatnak, melyik pontját tartják be. Ha meg közben elütnek valakit, az így járt.

Varga Fanni

Előszeretettel mutogatunk mostanság az e-rolleresekre, hogy mennek, mint a meszes, ami igaz is, de továbbra sem ők teszik ki a forgalom zömét: egyre több és több autó lepi el az utakat. De nem tudom, mi lehet annyira sietős, mint annak az opelesnek szerda reggel Csabán a Bánszki utcán, aki egymás után két piros lámpán is áthajtott, kis híján elsodorva a zebrán átkelőket – mint közben kiderült, köztük az egyik kollégámat is. 

A szerda reggeli piros lámpára azt hitte a sofőr a Bánszki utcán, hogy rá nem vonatkozik. Egyik sem. Illusztráció: Google Street View

A „poén”, hogy pár perc múlva már utolértem egy másik kereszteződésben, így ezzel a manőverrel egyetlen percet sem nyert. A KRESZ nem fakultatív. A szabályokat nem a kedvünk szerint kell betartani. Konkrétan életek múlhatnak rajta, ha valaki ennyire félvállról veszi. Az opelesnek pedig innen is gratulálunk.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu