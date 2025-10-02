Piros, nem zöld!

Előszeretettel mutogatunk mostanság az e-rolleresekre, hogy mennek, mint a meszes, ami igaz is, de továbbra sem ők teszik ki a forgalom zömét: egyre több és több autó lepi el az utakat. De nem tudom, mi lehet annyira sietős, mint annak az opelesnek szerda reggel Csabán a Bánszki utcán, aki egymás után két piros lámpán is áthajtott, kis híján elsodorva a zebrán átkelőket – mint közben kiderült, köztük az egyik kollégámat is.

A szerda reggeli piros lámpára azt hitte a sofőr a Bánszki utcán, hogy rá nem vonatkozik. Egyik sem. Illusztráció: Google Street View

A „poén”, hogy pár perc múlva már utolértem egy másik kereszteződésben, így ezzel a manőverrel egyetlen percet sem nyert. A KRESZ nem fakultatív. A szabályokat nem a kedvünk szerint kell betartani. Konkrétan életek múlhatnak rajta, ha valaki ennyire félvállról veszi. Az opelesnek pedig innen is gratulálunk.