Tűzoltó leszel s katona!

Szerdán megnyílt a több mint húszéves múltra visszatekintő Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásár a CsabaParkban. A kétnapos eseményen mintegy 120 kiállító tárta szélesre az ajtót azok előtt, akik pályát választanak, módosítanak, esetleg munkát keresnek. Ilyenkor számos oktatási intézmény, civil szervezet és piaci szereplő van jelen a rendezvényen, a kínálat tehát megyei szinten jelentősnek mondható. Sosem volt könnyű a fiataloknak, de manapság szerintem hatványozottan így van, ha pályaválasztásról van szó. Nagyon nehéz ugyanis eldönteni, hogy hosszabb távon milyen szaktudásra, szakmákra lesz szükség. Napról napra derül ki komplett iparágakról, hogy kereslet híján vagy a robotizáció miatt nincs vagy csak minimális humán munkaerőre van szükségük.

Elkezdődött szerdán a kétnapos Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásár a CsabaParkban, ahol ismét számos kiállító van jelen, segítve a fiatalok pályaválasztását. Fotó: Beol.hu

Nem ad megoldást mindenre a pályaválasztási vásár, de segít a fiataloknak

Ami biztos egyelőre az a változás. Jobb felkészülni arra, hogy az ember többször is pályát kell módosítson élete során, mert gyorsan megváltozhatnak a dolgok. A szakemberek szerint a jövőben pedig egyre inkább így lesz. Persze a mai fiatalok már nem nagyon húznak le egy életet egy munkahelyen, de azért a pályamódosítás még nekik sem lesz könnyű menet, főleg idősebb korban. Pedig erre jó esélye van mindenkinek, főleg a mesterséges intelligencia korában. Jóllehet senki sincs biztonságban, de ha jól tájékozódnak és folyamatosan figyelik a trendeket és képzik magukat, akkor ebben a viharosan gyorsan változó világban is megállják majd a helyüket. Egy-egy ilyen rendezvény mindenképpen segítség, hiszen kik is tudnák jobban, hogy mire van szükség a munkaerőpiacon, mint maguk a gazdasági szereplők és a képzőintézmények.