Őszi vonzalom
Kihagyhatatlan volt ez a hosszú hétvége, az idő is arra sarkallt, irány a természet! Az ősz a maga változékonyságával, azzal a színpompával, amit nap mint nap megvillant, csábít egy kis sétára, bringázásra, mozgásra, élmények és termések gyűjtésére.
A szél fújhat, az eső eshet, az utas ettől még mehet, mi is így gondoltuk a hétvégén. Az ősz mindig varázslatos hangulatot teremt csodaszép színeivel és finomabbnál finomabb terméseivel. Bőven volt, s van miben gyönyörködni.
Az ősz, ami gyönyörködtet
A festők nem képesek olyan színárnyalatokat kikeverni, mint amire az évszakváltó időjárás képes. A látvány lenyűgözött bennünket a hétvégi túráinkon. Vízparti és erdős, sétálós, bringás programjaink során a mozgás mellé szemet és lelket gyönyörködtető pillanatokat szereztünk.
Avartaposós túraútvonalak csábítottak, a fejünk felett összehajló ősfák lombkoronáinak az eget súroló magasságában már aranyló sárgán csillant meg a napfény, míg fejünk felett a levelek zölden kapaszkodtak az ágakba. A reggeli pára a pókhálókon ringatott egy-egy vízcseppet, nyakunkba hullva se volt ezzel gondunk. A gesztenyék már a földön kínálták magukat.
Termések az utak mentén
Az utak mentén a csipkebogyó, a dió, a kőkemény kökény éppen olyan gyakori látvány, mint a fehér fagyöngy, a fagyal, a csipkerózsa áltermése, vagy a galagonya. Az őszbe burkolózó erdőkben, mezőkön és szinte bárhol ilyen csodás kincsekre bukkanhatunk. Sokan már gyűjtik a bogyókat, terméseket az asztali- és ajtódíszeikhez, mert őszre váltanak.
