Őszi vonzalom

A szél fújhat, az eső eshet, az utas ettől még mehet, mi is így gondoltuk a hétvégén. Az ősz mindig varázslatos hangulatot teremt csodaszép színeivel és finomabbnál finomabb terméseivel. Bőven volt, s van miben gyönyörködni.

Póstelek a hétvégén sok túrázót, természetfotóst vonzott, ahogy bennünket is. Fotó: BMH

Az ősz, ami gyönyörködtet

A festők nem képesek olyan színárnyalatokat kikeverni, mint amire az évszakváltó időjárás képes. A látvány lenyűgözött bennünket a hétvégi túráinkon. Vízparti és erdős, sétálós, bringás programjaink során a mozgás mellé szemet és lelket gyönyörködtető pillanatokat szereztünk.

Avartaposós túraútvonalak csábítottak, a fejünk felett összehajló ősfák lombkoronáinak az eget súroló magasságában már aranyló sárgán csillant meg a napfény, míg fejünk felett a levelek zölden kapaszkodtak az ágakba. A reggeli pára a pókhálókon ringatott egy-egy vízcseppet, nyakunkba hullva se volt ezzel gondunk. A gesztenyék már a földön kínálták magukat.

Termések az utak mentén

Az utak mentén a csipkebogyó, a dió, a kőkemény kökény éppen olyan gyakori látvány, mint a fehér fagyöngy, a fagyal, a csipkerózsa áltermése, vagy a galagonya. Az őszbe burkolózó erdőkben, mezőkön és szinte bárhol ilyen csodás kincsekre bukkanhatunk. Sokan már gyűjtik a bogyókat, terméseket az asztali- és ajtódíszeikhez, mert őszre váltanak.