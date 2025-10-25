A következő óraátállítás 2025-ben október 26-án, azaz szombatról vasárnapra éjjel lesz, amikor 3 óráról 2 órára kell visszatekerni a mutatót.

A következő óraátállítás 2025-ben október 26-án lesz. A jó hír: erre az évre ez az utolsó óraátállítás. Fotó: MW

Ilyenkor persze örül az ember, ugyanis, ahogy szokás mondani, egy órával többet alhat. Ami persze nem igaz, mert az emberi szervezetet nem lehet csak úgy állítgatni, mint egy műszert. Az ember érzi, hogy valami nem stimmel:

hiába van hivatalosan 11 óra, ő készülne a vasárnapi ebédhez, mintha 12 óra lenne;

hiába van csak 20 óra, olyan, mintha 21 óra lenne és kezdődne a futballmeccs a tévében.

Az Európai Unióban hét éve kérték, hogy szüntessék meg az óraátállítást

Éveken át ígérgették. Mindig azt mondták, hogy ez lesz az utolsó óraátállítás. Aztán mindig a következő lett az utolsó. Elképesztő, hogy az Európai Bizottság hét éve, 2018. szeptember 12-én nyújtotta be az évi kétszeri óraátállítás megszüntetéséről szóló javaslatot. Aztán volt is egy szavazás, hogy szüntessék meg 2021-től, mégsem jutottak dűlőre, elakadt az ügy egy ponton.

A nyári vagy a téli időszámítás a kedvezőbb?

Ugye a talán leglényegesebb kérdés, hogy a nyári vagy a téli időszámítást állandósítsák. A téli időszámítás előnye, hogy az óra alapján korábban kel fel a Nap, tehát nem kell sötétben munkába indulni. A nyári időszámítás előnye viszont az, hogy később nyugszik le a Nap, azaz nem sötétben indul haza az ember a munkából. A legjobb szerintem az lenne, ha inkább a telet törölnék el: legyen mindig nyár, korai napfelkeltével és késői napnyugtával.

Az óraátállítás 2025-ben az utolsó óraátállítás lesz

A jó hír egyébként az, hogy annak, akinek sikerül a mostani, október 26-ai óraátállítást túlélnie, megfelelően átállítania minden órát, és nem fog sehova sem odaérni egy órával korábban, mint kellett volna, kap egy nagy jutalmat. Neki tényleg ez lesz az utolsó óraátállítás. Ebben az évben. Jövőre pedig folytatódik a tekergetés, előbb eggyel előre, majd eggyel vissza. Mintha lenne bármi értelme is neki azon kívül, hogy az ember kínozza saját magát.