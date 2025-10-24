Szerencsére nem telt el annyi idő a boltban, hogy nyugdíjas legyek

Szóval, akkor még nem néznek nagyon idősnek – bár néha úgy érzem magam –, akinél ott a nyugdíjas utalvány. Széles mosollyal pakoltam a szalagra az árut, de gubanc adódott. Az előttem lévő hölgy, aki jó sokat vásárolt, adta volna a pénztárosnak a nyugdíjas utalványokat, de már nem lehetett.

Örömmel vettem, hogy nem kérdezték meg, nálam-e a nyugdíjas utalvány. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Elfeledkezett, hogy rákérdezzen a nyugdíjas utalvány használatára

A menetrend ugyanis az, hogy a pénztárosnak rá kell kérdezni a termékek lehúzása előtt, hogy a vevő használ-e majd fizetéskor nyugdíjas utalványt. Kiderült, a vásárló mondta is ezt neki, de a nagy kapkodásban – hosszú volt a sor – elfeledkezett róla.

Egy megoldás volt, visszapakolni az árut

Sebaj, szólt a bolti alkalmazott egy kolléganőjének, aki pár perc múlva oda is jött. A helyzettel azonban ő sem tudott mit kezdeni. Egy megoldás volt, visszapakolni az árut a bevásárlókocsiból, és elölről kezdeni a folyamatot.Szerencsére nem telt el annyi idő, hogy közben én is jogosult legyek a nyugdíjas kedvezményre. Természetesen ez csak egy gyenge poén, senki nem akart senkinek rosszat, és egy ilyen simán benne van a pakliban.

Van még néhány évem a nyugdíjig, de azt meg is kell érni

No, de vissza az alaphelyzetre. Semmi sem ér fel azzal az érzéssel, amikor a pénztáros rád néz, és nem kérdezi meg, hogy használsz-e nyugdíjas utalványt. Abban a pillanatban az ember újra fiatalnak érzi magát, még ha a zsebében már ott is csörög a gyógyszertartó. A másik pedig, van még néhány évem a nyugdíjig, de azt meg is kell érni. És nem elsősorban a kedvezmények miatt.