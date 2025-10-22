október 22., szerda

Előd névnap

+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Takargatok

Címkék#muskátli#jegyzet#virágzás#erkély

Sokszor leírtam már: a földhöz annyi közöm van, amennyi virágcserepes növény pompázik a lakásunkban. Nem vagyok növénytermesztő, de azokért a virágokért, muskátli például, bármit megteszek, amelyek színt, s örömöt hoznak az életünkbe. Most éppen takargatom őket.

Csete Ilona

Megtréfál sokunkat ez a hajnali hideg, majd az azt követő sziporkázó napsütés és a meleg nappal, mi ez, ha nem indián nyár?! Jól is esik, de képtelen vagyok eldönteni, bevigyem, teleltessem, vagy még kinn gyönyörködjek a muskátli virágaiban (most a legszebbek), az időjárás szeszélyeivel dacolni képes futókban. Egyelőre bizakodó vagyok, éjszakára kinn takargatom őket.  

virágzik a muskátli az erkélyen
A muskátli még nem fázik az erkélyen. A szerző felvétele

A muskátli jól tűri a hűvös időt is

Láttam már olyan kerteket, ahol a rózsákból csupán a tövek maradtak, a gazdájuk felkészült a hidegre. Sőt, más, növényeit nádtakaróval védi meg a fagyoktól.

Kiemelten fontos minden kerttulajdonos számára az odafigyelés, ezzel egyetértek parányi, növényekkel díszített erkélygazdaként is. Az a javallat a mediterrán, vagyis a nem télálló dézsás növények teleltetése kapcsán, hogy a pincében, vagy a garázsban lesz a legjobb helyük, ahol fagytól védett, hűvös, de világos helyet tudunk biztosítani számukra. Rossz hírem van, a mi sötét garázsunkban eddig nem sok sikerrel teleltettem a kedvenceinket... Aki nálam szerencsésebb, annak gratulálok!

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A teleltetés napirenden van

Mázlista vagyok(?), engem nem érint az őszi gyepápolás a sokadik emeleten. Nem kell beütemeznem a falevelek gyűjtését, az utolsó fűnyírást és a trágyázást. Viszont jó hír a kertészkedőknek: marad még a jó idő, beütemezhető minden kert-, és ház körüli ténykedés.

Én legfeljebb őszi, színpompás leveleket gyűjtök, hogy becsempésszem a nappalinkba a festőien szép látványt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu