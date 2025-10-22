Takargatok

Megtréfál sokunkat ez a hajnali hideg, majd az azt követő sziporkázó napsütés és a meleg nappal, mi ez, ha nem indián nyár?! Jól is esik, de képtelen vagyok eldönteni, bevigyem, teleltessem, vagy még kinn gyönyörködjek a muskátli virágaiban (most a legszebbek), az időjárás szeszélyeivel dacolni képes futókban. Egyelőre bizakodó vagyok, éjszakára kinn takargatom őket.

A muskátli még nem fázik az erkélyen. A szerző felvétele

A muskátli jól tűri a hűvös időt is

Láttam már olyan kerteket, ahol a rózsákból csupán a tövek maradtak, a gazdájuk felkészült a hidegre. Sőt, más, növényeit nádtakaróval védi meg a fagyoktól.

Kiemelten fontos minden kerttulajdonos számára az odafigyelés, ezzel egyetértek parányi, növényekkel díszített erkélygazdaként is. Az a javallat a mediterrán, vagyis a nem télálló dézsás növények teleltetése kapcsán, hogy a pincében, vagy a garázsban lesz a legjobb helyük, ahol fagytól védett, hűvös, de világos helyet tudunk biztosítani számukra. Rossz hírem van, a mi sötét garázsunkban eddig nem sok sikerrel teleltettem a kedvenceinket... Aki nálam szerencsésebb, annak gratulálok!

A teleltetés napirenden van

Mázlista vagyok(?), engem nem érint az őszi gyepápolás a sokadik emeleten. Nem kell beütemeznem a falevelek gyűjtését, az utolsó fűnyírást és a trágyázást. Viszont jó hír a kertészkedőknek: marad még a jó idő, beütemezhető minden kert-, és ház körüli ténykedés.

Én legfeljebb őszi, színpompás leveleket gyűjtök, hogy becsempésszem a nappalinkba a festőien szép látványt.