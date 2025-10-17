Nem hittük volna, de megtörténik – végleg lehalkul az egyik kedvencünk

Alapvetően logikus, mégis kicsit még felfoghatatlan, hogy december 31-én megszűnik a Music TV összes itthon fogható csatornája. Vége, ennyi volt.

A Music TV egyetlen csatornáját sem lehet majd nézni Magyarországon. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Music TV: csak jöttek a zenék

Valamikor a ’80-as évek vége felé járhattunk, amikor először váltak nézhetővé nyugat-európai tévécsatornák Magyarországon. Nálunk itt Békésben elsőként a Sky Channel, a Super Channel, illetve a francia Tv5 érkezett. Addig leginkább a Poptarisznyából és a rádió hétfői kívánságműsorából szereztünk be dalokat, így villámcsapásként érkezett, hogy a nyugati tévéadókból mennyi jó zenét tudtunk felvenni.

A Sky-on mindennap volt zenei műsor, de az igazi áttörést a Music Tv megjelenése hozta, talán valamikor a 90-es évek elején. Amikor éppen nem fociztunk valamelyik téren, akkor ott ültünk és bámultuk az MTV-t, és a magunk kicsit kezdetleges módszereivel vettük fel kazettára a legújabb slágereket. Ezek az évek amúgy is a zenei élet egyik csúcsának számítanak, de a sztárok öltözködése, az amerikai fiatalok viselkedése amúgy is alakította a mindennapokat.

A Magyarországot mindig is jellemző „hídszerepet” jól mutatja, hogy a lengyel piacon ezalatt 150-ért vásároltuk az együttesek, a zenekarok – fogalmazzunk diplomatikusan – nem feltétlenül eredeti a kazettáit.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Aztán jött a YouTube

A Music Tv pedig valahogy a részünk volt, azután még mi idősebbek is lassan kezdtünk leszokni róla, a YouTube-on azt hallgatunk és nézünk, amit és amilyen sorrendben mi akarunk. Néhány napja, amikor az egyik MTV csatornára kapcsoltam, és egy nem szeretem számot játszottak, önkéntelenül arra gondoltam, hogy de jó lenne ugrani egyet.

Egy korszak végleg lezárul

Ezzel együtt az MTV valahogy hozzátartozott az életünkhöz, kicsit képviselte a fiatalkorunkat. Amikor bejelentették, hogy vége, talán azért is okozott ambivalens érzéseket sokakban a hír. A csatornákat valószínűleg, sőt szinte biztos, hogy sokkal kevesebben nézték, mint korábban, így megszűnésük nem emiatt váltott ki ellenérzéseket. Sokkal inkább azért, mert azokkal együtt egy korszak, egy életérzés lassan a süllyesztőbe kerül, végleg lezárul. A zenei élet az online térbe került visszavonhatatlanul.

A Music Tv itthon is sokáig alakította a fiatalok és az idősebbek életét.