A békéscsabai Fényesi Tanyák Lovas Barátai szombaton ismét útra keltek különleges Lidércfény nevű programjuk keretében, hogy egy kis jókedvet csempésszenek az emberek életébe. Évek óta szokás, hogy a vidám csapat ilyenkor egy kis „életízesítővel”, cukorkával lepi meg az embereket, ez azonban most bővült, Nógrádi Csilla, a program ötletgazdája 100 jókívánságot is nyomtatott, amelyet a menetben résztvevő gyerekek adtak át a járókelőknek, a kertekben, házakban tartózkodóknak.

A jó ötletek sokszor nem a bonyolultságukban rejlenek. Nógrádi Csilla és a lovas barátok 100 jókívánságot adtak át. Fotó: Dinya Magdolna

Lovas barátok és a 100 jókívánság

Az emberek pedig meglepődtek, többen először el sem akarták olvasni az üzeneteket, csak egy ki nógatásra tették azt meg. Azután megörültek, jól esett nekik, sokat jelentett számukra.

Mit mond a ChatGPT?

Sok gondolatot indított el a különleges ötlet, ezért megkérdezem a mesterséges intelligenciát, a ChatGPT-t, hogy mit lát a történetben. A gép ezt írta: A mai világban sokan ritkán kapnak valódi, személyes figyelmet. A rohanás, a feszültség, az online kommunikáció gyors üzenetei között kevés az olyan pillanat, amikor valaki csak úgy, érdek nélkül mond valami kedveset.

Azután felsorolt néhány pszichológiai és emberi okot, hogy miért is örülünk az őszinte jókívánságnak.

Látlak téged, fontos vagy!

– Megéljük, hogy számítunk valakinek, egy jókívánság azt üzeni: „Látlak téged, fontos vagy.” Kapcsolódás-élményt ad, a jókívánság közösségi gesztus: közelebb hoz, még idegenek között is. Ellensúlyozza a negatív zajt. Sok ember több kritikát, panaszt, rossz hírt hall, mint dicséretet vagy kedvességet. És igen — kevesebbet kapunk a jókívánságokból, mint amennyit adnánk vagy szeretnénk – egyebek mellett ezeket írta.

Több mint figyelmeztetés, hogy néhány jó szándékú ember és egy gép többet lát, mint nagyon sokan.