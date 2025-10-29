október 29., szerda

Problémamegoldás varázsütésre

Címkék#Bánát utca#Lidl#Modern Városok Program#Építők útja#áruházánál javaslat#probléma

Ha nem is nap mint nap, de időként én is tapasztalom, hogy mekkora káosz uralkodik a közlekedésben. Arról, hogy miként lehetne megoldani a problémát Lidl békéscsabai, Corvin utcai áruházánál, immár több javaslat is született. Indul hamarosan egy beruházás, amely az egész város számára fontos, és lehet, hogy varázsütésre a bolt környékén is megszűnik a tumultus.

Licska Balázs

A Lidl békéscsabai, Corvin utcai áruházánál, a Corvin utcai be- és kijáratnál bizonyos időszakokban valóságos káosz uralkodik. Ismét szóba került, hogy a másik be- és kijárat módosításával, a Bánát utcai forgalmi rend változtatásával lehetne orvosolni a problémát. A Bánát utca felé lehetne engedélyezni nemcsak a jobbra, hanem a balra való kihajtást is, a behajtás pedig talán lehetővé válna nemcsak az autómosó, hanem a jelzőlámpás kereszteződés felől is.

Varázsütésre megoldódik a gond a Lidl békéscsabai áruházánál
Lehet, hogy varázsütésre megoldódik a probléma a Lidl békéscsabai, Corvin utcai áruházánál. Fotó: MW

Az Építők útja révén egész Békéscsaba fellélegezhet

Közben bejelentették, hogy a Modern Városok Program keretében hamarosan indulnak a munkálatok, megépül az Építők útja a Kétegyházi út és a Csányi utca után a Csányi utca és a Lencsési út között is. Azaz teljesen összekötik a Lencsési utat és a Kétegyházi utat, aminek hála a Corvin és Bánát utca kereszteződésében akár 70 százalékkal is csökkenhet a forgalom. A beruházás bejelentésekor kiemelték: a fejlesztésnek hála az egész város fellélegezhet.

Nem kell bántani a Bánát utcát a Lidl békéscsabai áruházánál

Évek óta beszélnek arról, hogy a Lidl békéscsabai áruházánál kihívást jelent a közlekedés. Bár javaslatok születtek a probléma megoldására, tényleges előrelépés nem történt az ügyben. Azt gondolom: ha eddig vártak vele, akkor talán érdemes további egy évet halasztani az ezzel kapcsolatos döntést. Meg kell várni, hogy az Építők útja teljes megépítése ténylegesen milyen hatással lesz a Corvin és a Bánát utca kereszteződésére. Szerintem varázsolni fognak.

 

 

