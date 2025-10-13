október 13., hétfő

Magány helyett

30 perce

A képernyők mögül vissza az életbe – feltámadhatnak a közösségek

Címkék#hagyomány#békési kolbászvigalom#Közösség#program

Az elmúlt napokban több közösségi, közösségek erősítését célzó programot is tartottak a megyében. Ezek a rendezvények egyre nagyobb teret nyernek, bár a kérdés ott marad a levegőben, vajon miért szorultak háttérbe az elmúlt időszakban a közösségek, és miért kell kívülről segíteni a feltámasztásukban.

Papp Gábor

Az elmúlt napokban Békésen a kolbászvigalommal és Gyulán az úgynevezett Sarokfesztivállal is bevallottan arra is törekedtek, hogy megerősítsék a helyi közösségeket. A közösségeket, amelyek az elmúlt években, évtizedekben valamiért háttérbe szorultak. Kérdés, hogy lehet-e csak a televíziózást, utóbb pedig a digitális térfoglalást felelőssé tenni mindezért. Részben biztosan. 

A közösségek erősítése érdekében szerveznek programot
A közösségek helyzete évek óta sokaknak okoz fejtörést. Fotó: Bencsik Ádám

Közösségek mellett, helyett jött a tévé és a net

Bár az idősebbek még emlékezhetnek arra, amikor együtt tévéztek a szomszédok. Persze tudom, ez főként abban az időszakban volt, amikor még nem volt mindenütt televíziókészülék, vagy kevesebb volt az adásidő. A digitalizáció viszont – Facebook és Messenger ide vagy oda – alaposan hozzájárult az emberek elmagányosodásához. Sokan visszavonultak a saját elefántcsonttornyaikba, és onnan az interneten és a közösségi oldalakon keresztül szemlélik a világot. Fura is ez a közösségi oldal elnevezés, ami gyakran inkább rombolja azokat, mit sem segíti.

Közben persze a legtöbben arra vágynak, hogy legyen társaságuk, legyen baráti közösségük, legyen kihez fordulniuk.

A Békési Kolbászvigalom is segített

A Békési Kolbászvigalom programján is látszott, hogy a gyerekek is mennyire nyitottak a hagyományokra, és nem csak a netre. Elképesztő volt látni a sok gyönyörű installációt, a lelkes óvodásokat és iskolásokat. Másnap pedig jöttek a felnőttek, akiknél a közösségi érzés került a középpontba. A remények szerint a fiatalok tovább viszik majd a hagyományokat és a közös munka sikerét, az idősebbek pedig visszakanyarodnak a még erősebb közösségekhez.

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
