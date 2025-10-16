Az Orosházi úti felüljárón sétált a kaszás

A békéscsabai, Orosházi úti felüljárón megfordulnak mindenféle emberek – kerékpáros gyermekek, e-rolleres fiatalok, babakocsit toló anyukák és apukák, biciklit toló nénik és bácsik –, most pedig megjelent a kaszás is. Nagy léptekkel jött a lépcsőhöz a vasútállomás és a buszpályaudvar felől – nem tudom, melyik járaton lehetett ő a nyolcadik utas –, nekem pedig egyből halálközeli élményem lett.

Halálközeli élményben volt részem az Orosházi úti felüljárón, amikor megjelent a kaszás. Illusztráció: Shutterstock

Megjelent a kaszás, folyamatosan rajtam tartotta a szemét

A felüljáróról egyszer csak lefelé pillantottam, akkor figyeltem fel arra, hogy érkezik a lépcsőhöz. Néztem, ő pedig nézett engem. Megdörzsöltem a szemem, hogy nem káprázik-e, ő pedig továbbra is rajtam tartotta a tekintetét. Olyan volt, mint a filmekben, az illusztrációkon. Fekete papi ruha volt rajta, fekete kereszttel a nyakában, fekete csuklya a fején, arcát pedig maszk takarta. Nem véletlenül nevezik kaszásnak is, vállán vitte eszközét, amivel szedi áldozatait.

Ott állt előttem maga a halál, valamint két lehetőség

Két lehetőség kínálkozott:

az egyik, hogy elkezdek futni, mintha bármi értelme is lenne, ha tényleg értem jött,

a másik pedig, hogy arra megyek, amerről ő jön, és mélyen a szemébe nézek.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Halálközeli élményben volt részem

Jött felfelé a lépcsőn, én pedig úgy döntöttem, hogy lemegyek vele szemben. Amikor mellé értem, csak annyit mondott, van még időm. Én pedig elrebegtem egy köszönömöt. Pár másodperc múlva visszafordultam, hogy merre megy tovább, de eltűnt. Olyan volt, mintha ott sem lett volna. A máskor forgalmas Orosházi úti felüljáró is hirtelen teljesen üressé vált. Azt tudom, hogy én ott voltam, de azt nem, hogy ez a szó szerinti halálközeli élmény álom volt-e vagy valóság.