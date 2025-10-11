Nálam a tojás előbb volt, mint a tyúk

A Nemzetközi Tojásbizottság 1996-ban hirdette meg a tojás világnapját, amit azóta is minden október második péntekjén ünneplünk, és ebbe a főtt tojás is belefér. Az egészséges és sokoldalú élelmiszerből a világ mezőgazdasága évente 1,6 billiót termel. A tojás nemcsak a konyhánk egyik fő alapanyaga, hanem igazi szuperélelmiszer is: kiváló fehérjeforrás és vitaminokban gazdag.

A főtt tojás nálam előbb volt, mint a tyúkhúsleves. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A termőföldtől az asztalig stratégiát követik

Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és Magosz Békés vármegyei elnöke a tojás világnapja alkalmából ellátogatott a Kondoroson és Kardoson működő dr. Kalhammer Farm családi gazdaságba, melynek tagjait régóta személyesen ismeri. Már 40 éve nagy szakértelemmel és odafigyeléssel végzik munkájukat. A termőföldtől az asztalig stratégiát követve gondoskodnak arról, hogy a fogyasztók asztalára mindig friss, biztonságos és minőségi tojás kerüljön. Ahogy az elnök mondta, amikor tőlük vásárolunk, nemcsak egészséges élelmiszert választunk, hanem a helyi termelőket is támogatjuk.

Kevés volt az öt főtt tojás a vastagkolbászhoz

A tojás emellett az az élelmiszer, amihez mindenki ért:. „Ne forrald túl, mert reped!” A frisset a régitől úgy kell megkülönböztetni, hogy tegyük vízbe, és ha elmerül, akkor jó. Ha lebeg, dobjuk ki! A főtt tojás, amit ettem, nem lebegett, a héja nem repedt ki, csak kevés volt az öt darab. Főként a 10-15 centis vastagkolbászhoz. Így azonban legalább megértettem, miért kell a tojásból évi 1,6 billiót termelni.