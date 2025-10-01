október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

37 perce

Te pazarolsz?

Címkék#gyümölcs#hulladékunk#pazarlás#környezet#élelmiszer#pékáru#hamburger

Környezetemben egyre többektől hallok pozitív, követendő, jó gyakorlatokat. De az élelmiszer és annak a hulladéka, a pazarlás jólétünk velejárója, sajnos.

Csete Ilona

Az éjszakai bulik után eldobált hamburger-maradékokat görget a szél, vagy a kóbor ebek lakmároznak belőle. Világszerte jellemző, hogy az élelmiszer a szemétbe kerül, a maradék arról árulkodik, milyen jó dolgunk van, pazarolunk.  

Jóllakottan az élelmiszer maradékod hol is landol, a kukában
Az élelmiszer az asztalodra kerüljön ne a kukába! Fotó: Shutterstock

Az ilyen élelmiszer-hulladék csökkentésére hívják fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás elleni világnapon. A magyar háztartásoknak is van még mit tanulniuk... Ám vannak arra jó megoldások, hogy csökkenthessük a maradékot és az ne a szemétben végezze, hiszen az nemcsak a pénztárcánknak, hanem a környezetnek sem tesz jót.

Élelmiszer: legyen elég

Az áruházak már mentik és felajánlják jótékony célra a megmaradt, de fogyasztásra még alkalmas élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt, pékárut, tejterméket és száraz árut. Ilyen akciókkal minden szelet, darab, falat jó helyre jut: a rászorulóknak.

Mindenki a maga életterében tehet lépéseket az egyre tetemesebb probléma, a pazarlás megfékezésére. A tapasztalás az, hogy súlyos társadalmi, gazdasági és környezeti következményekkel jár, ha az élelmiszer a kukákban landol (évente egyénenként 62 kilogramm élelmiszer-hulladékunk képződik – ez elképesztő mennyiség).

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ne pazaroljunk!

A magunk módján mindannyian lehetünk tudatosabb vásárlók, felhasználók, hogy minél kevesebb élelmiszerfelesleg keletkezzen otthonainkban. Tanítsuk, szoktassuk családtagjainkat élelmiszermentésre, újrahasznosításra, hogy egyetlen falat élelmiszer se menjen kárba.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu