Te pazarolsz?

Az éjszakai bulik után eldobált hamburger-maradékokat görget a szél, vagy a kóbor ebek lakmároznak belőle. Világszerte jellemző, hogy az élelmiszer a szemétbe kerül, a maradék arról árulkodik, milyen jó dolgunk van, pazarolunk.

Az élelmiszer az asztalodra kerüljön ne a kukába! Fotó: Shutterstock

Az ilyen élelmiszer-hulladék csökkentésére hívják fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás elleni világnapon. A magyar háztartásoknak is van még mit tanulniuk... Ám vannak arra jó megoldások, hogy csökkenthessük a maradékot és az ne a szemétben végezze, hiszen az nemcsak a pénztárcánknak, hanem a környezetnek sem tesz jót.

Élelmiszer: legyen elég

Az áruházak már mentik és felajánlják jótékony célra a megmaradt, de fogyasztásra még alkalmas élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt, pékárut, tejterméket és száraz árut. Ilyen akciókkal minden szelet, darab, falat jó helyre jut: a rászorulóknak.

Mindenki a maga életterében tehet lépéseket az egyre tetemesebb probléma, a pazarlás megfékezésére. A tapasztalás az, hogy súlyos társadalmi, gazdasági és környezeti következményekkel jár, ha az élelmiszer a kukákban landol (évente egyénenként 62 kilogramm élelmiszer-hulladékunk képződik – ez elképesztő mennyiség).

Ne pazaroljunk!

A magunk módján mindannyian lehetünk tudatosabb vásárlók, felhasználók, hogy minél kevesebb élelmiszerfelesleg keletkezzen otthonainkban. Tanítsuk, szoktassuk családtagjainkat élelmiszermentésre, újrahasznosításra, hogy egyetlen falat élelmiszer se menjen kárba.