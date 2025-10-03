október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

1 órája

Szállnak a darvak

Címkék#csapat#daru#Fehértó#alkonyat#Körös-Maros Nemzeti Park

Érdemes felnézni az égre. Te láttad, hallottad már őket?

Csete Ilona

Az ősz csalhatatlan jele mifelénk, a Fehértó természetvédelmi területének a szomszédságában, hogy megérkeznek a darvak. A madárvonulásról híres táj ebben a kissé hűvös időben is kínál élményt. Érdemes reggel és alkonyatkor felnézni az égboltra, a legvonzóbb természeti esemény a darvak kihúzása a táplálékban gazdag szántókra, majd estefelé is csapatokba verődnek, jellegzetes formációt alkotva visszatérnek a Fehértóra.   

Darvak. Fotó: Palcsek István Szilárd / Körös-Maros Nemzeti Park 

Már olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján, hogy mikor lesz szervezett darules. Addig is a jellegzetes krúgatásukra felkaphatjuk a fejünket, ha  szerencsénk van, a daruhúzást a mindennapokban is láthatjuk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu