Szállnak a darvak

Az ősz csalhatatlan jele mifelénk, a Fehértó természetvédelmi területének a szomszédságában, hogy megérkeznek a darvak. A madárvonulásról híres táj ebben a kissé hűvös időben is kínál élményt. Érdemes reggel és alkonyatkor felnézni az égboltra, a legvonzóbb természeti esemény a darvak kihúzása a táplálékban gazdag szántókra, majd estefelé is csapatokba verődnek, jellegzetes formációt alkotva visszatérnek a Fehértóra.

Darvak. Fotó: Palcsek István Szilárd / Körös-Maros Nemzeti Park

Már olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján, hogy mikor lesz szervezett darules. Addig is a jellegzetes krúgatásukra felkaphatjuk a fejünket, ha szerencsénk van, a daruhúzást a mindennapokban is láthatjuk.