Jegyzet

1 órája

Mint a mesében

Címkék#Munkácsy Mihály Múzeum#zongora#mester#hangszer#Békéscsaba

Ki gondolná, hogy egy régi, poros hangszer mekkora értéket rejt valójában? Főleg, ha azt egy tanyán találják meg, számos értéktelen kacat között. A nemrégiben a Munkácsy Mihály Múzeumba került Bösendorfer zongora titkai ugyan máig nem derültek ki, de nem lehet kétséges, hogy megérte megmenteni.

Vincze Attila

Ilyen nincs és mégis van. Ez a gondolat futott bennem végig, amikor megismertem a Békéscsaba és Gerla közötti tanyán megtalált Bösendorfer zongora történetét. Már amit egyáltalán lehet tudni róla. Merthogy egyelőre több a homályos részlet, mint a biztos információ. Ami tény, hogy egy rendkívül értékes versenyzongoráról van szó, amely 1870-ben készült és sokáig Budapesten szolgált egy magánszemélynél. Azt is kiderítették róla, hogy az 1920-as, 30-as években zongoratermekben használhatták. Amit viszont csak feltételeznek a hangszerről, hogy akár Liszt Ferenc is játszhatott rajta. Persze ez nagyon jól hangzik, de erre nagyon nehéz bizonyítékot találni. És úgy tűnik, azt sem lesz könnyebb kideríteni, hogyan került a zongora Békéscsabára.

Bösendorfer zongora
A napokban került a Munkácsy Mihály Múzeumba a felújított Bösendorfer zongora, melyet azóta már meg is szólaltattak. Fotó: Beol.hu

Hálásak lehetünk a Bösendorfer zongora megmentéséért

Mindenesetre talán nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy akik megtalálták, majd kezükbe vették a hangszer ügyét, nem voltak restek pénzt és energiát fektetni a megmentésébe. A különleges zongora felújítása Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mester, valamint Muzamel István asztalosmester keze munkája. Legyünk hálásak nekik, valamint a Munkácsy Mihály Múzeum történész muzeológusának, Forrainé Kovács Mártának, hogy végül forrást szereztek a restauráláshoz, így méltó állapotban kerülhetett a nemes hangszer az intézmény falai közé. Ritka dolog a mai világban az ehhez hasonló értékmentés, de szerencsére vannak még lelkiismeretes emberek, akik minden nehézség ellenére szívüket- lelküket beleteszik egy-egy ilyen projektbe.

