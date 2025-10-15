Picúr jövőre már kutyaegyetemen is tarthat előadást

A kutya az ember legjobb barátja, így amikor a lányomék végre szabadságra indultak Picúrral Olaszországba, vitték a hűséges ebet is. Autójuk viszont útközben, még Svájcban lerobbant, és nem is lehetett helyben megjavítani. Autókölcsönző olyan időtartamra, amennyire nekik kellett, csak a zürichi repülőtéren volt legközelebb, de oda is busszal, vonattal kellett eljutniuk. Picúr is ment velük, hamar közönségkedvenc lett, jó kedvet csinált mindenkinek.

A kutya az ember legjobb barátja, Picúr azonban hamar barátságot kötött másik két ebbel is

Picúr eldőlt a kocsiban, mint egy zsák

A bérautóval visszamentek lányomék a nagy pakkokért, amit a lerobbant kocsiban hagytak, majd újra Olaszország felé vették az irányt. Picúr eldőlt a kocsiban, mint egy zsák, és az igazak álmát aludta.

Bebizonyosodott, hogy a kutya az ember legjobb barátja

Arra ébredt, hogy ott állnak Olaszországban, Dél-Tirolban egy szállodánál. No, nem annál, ahova a lányomék mentek, hanem egy kutyahotelnél. A kutya az ember legjobb barátja, ez bebizonyosodott másnap reggel is, amikor a lányom első dolga volt, hogy hívja a kutyahotelt. Minden rendben volt, sőt, küldtek neki egy fotót is, ahogy Picúr két kutyával együtt nézi a gyönyörű tájat.

Picúr, ha így folytatja, jövőre talán már svájci kutyaegyetemen tart előadást arról, hogyan utazzunk stresszmentesen buszon, vonaton, miként viselkedjünk a reptéren.