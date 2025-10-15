4 órája
Picúr jövőre már kutyaegyetemen is tarthat előadást
Autóval, busszal, vonattal, majd repülőtérrel kombinált svájci túrát nyomott le Picúr kutya, olyan rutinosan, mint egy tapasztalt hátizsákos turista. Most is igazolást nyert, hogy a kutya az ember legjobb barátja, hiszen a lányunk csak egy ideig bírta Picúr nélkül Svájcban, aztán kiköltöztette a már nyugdíjas korú Cavalier King Charles spánieljét Baden városa mellé, hozzájuk.
A kutya az ember legjobb barátja, így amikor a lányomék végre szabadságra indultak Picúrral Olaszországba, vitték a hűséges ebet is. Autójuk viszont útközben, még Svájcban lerobbant, és nem is lehetett helyben megjavítani. Autókölcsönző olyan időtartamra, amennyire nekik kellett, csak a zürichi repülőtéren volt legközelebb, de oda is busszal, vonattal kellett eljutniuk. Picúr is ment velük, hamar közönségkedvenc lett, jó kedvet csinált mindenkinek.
Picúr eldőlt a kocsiban, mint egy zsák
A bérautóval visszamentek lányomék a nagy pakkokért, amit a lerobbant kocsiban hagytak, majd újra Olaszország felé vették az irányt. Picúr eldőlt a kocsiban, mint egy zsák, és az igazak álmát aludta.
Bebizonyosodott, hogy a kutya az ember legjobb barátja
Arra ébredt, hogy ott állnak Olaszországban, Dél-Tirolban egy szállodánál. No, nem annál, ahova a lányomék mentek, hanem egy kutyahotelnél. A kutya az ember legjobb barátja, ez bebizonyosodott másnap reggel is, amikor a lányom első dolga volt, hogy hívja a kutyahotelt. Minden rendben volt, sőt, küldtek neki egy fotót is, ahogy Picúr két kutyával együtt nézi a gyönyörű tájat.
Picúr, ha így folytatja, jövőre talán már svájci kutyaegyetemen tart előadást arról, hogyan utazzunk stresszmentesen buszon, vonaton, miként viselkedjünk a reptéren.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Szörnyű balesetek sora rázta meg Békést, egy 19 éves fiú is meghalt