Árakban ez sem lesz maga a Kánaán

A Nap már csak félállásban dolgozik, de azért előbújtak az ősz igazi sztárjai, például az alma és a körte – mármint a későiek –, de még ide sorolható a szilva és a szőlő is. Akinek terem a kertjében, jól jár, akinek nem, megveheti a piacon, az üzletekben, de akkor egy fűszer is előjön, mert az árak igen borsosak.

Nyemcsok László

Napi egy alma, az orvost távol tartja. Ha ezt megfogadjuk, kisebb az esélye, hogy szívrohamot kapjunk. Persze, ha a mostani almaárakat nézzük, könnyen a szívünkhöz kaphatunk, ha betartjuk ezt a tanácsot, és a piacon vesszük meg az almát. Az ezer forintot is súrolta több fajta ára, egyesek pedig még meg is haladták ezt. Emlékszem, nem is olyan régen még 500 forint volt kilónként a lélektani határ, ma már 750 forint körül tart. 

A baracknak lőttek, de az alma tartja magát, ha magasan is
Napi egy alma, az orvost távol tartja. Fotó: Shutterstock

Az alma az ősz krumplija, mert mindenhez jó

A baracklekvárnak lőttek, szilva azért termett, főként a későbbi fajtákból, így a szilvalekvár több üstben is rotyoghat, és a szilvapálinkának sem kell búcsút inteni. Egy barátom mondta, az alma az ősz krumplija, mert mindenhez jó, mindenhol ott van, csak az ára szállt el. Az Oxfordi Egyetem szakértőinek kutatásából kiderül, ha plusz egy almát ennénk naponta, még több, érrendszeri okok miatt bekövetkező halálesetet lehetne megelőzni. Ezek pedig leginkább az 50 felettieket érintik.

A természet még utoljára megkínál bennünket

Persze, a jókedv megelőző hatással bírhat, vegyük úgy – ha csak néhány darabra is futja –, hogy ősszel a természet még utoljára megkínál bennünket. Fogadjuk hát el ezt a kínálást, süssünk, főzzünk, pároljunk, vagy csak harapjunk bele egy lédús magyar gyümölcsbe! Aztán jönnek – sőt már itt is vannak – a tél déligyümölcsei. No, azért árakban azért ez sem lesz maga a Kánaán.

 

 

 

