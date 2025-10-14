1 órája
Szemünk fénye
Megdörzsöltem a szemem s megtöröltem a szemüvegem lencséjét, hátha kitisztul a kép, de semmi változást nem érzékeltem. A látás hónapja és a napi tapasztalás ráébresztett: ismét romlott a látásom.
Nem vagyok egyedül a megkopott látásommal, de ez nem vigasz. A látás hónapja az én figyelmemet is ráirányította az alaposabb önvizsgálatra. Rossz hír, de világszerte minden 2. ember küzd olyan látásproblémával, ami megelőzhető. Különösen aggasztó, hogy hazánkban a felnőtt lakosság több mint fele használ valamilyen korrekciós eszközt, szemüveget vagy kontaktlencsét.
A látás hónapja van
Én leéltem életem felét, amikor éreztem ennek a szükségességét. Igaz, nem is tartozom ahhoz a generációhoz, amelyik az okos eszközök bűvöletében, használata mellett tölti napjainak a jelentős részét. Csupán a Covid idején éreztem s tapasztaltam azt, hogy nincs más kapocs a nagyvilág felé, csak a monitoros kapcsolódás...
A digitalizáció új kihívásokat hozott, a képernyő előtt töltött időm azóta is növekszik (bevallom én töredelmesen). És biztos vagyok abban, hogy vannak, sőt, lesznek egészségügyi következményei, amit sajnos érzékelek is. Fárad a szemem, megfájdul a fejem, egyre gyakoribb látogatója vagyok az optikáknak.
Fontos a tudatos szemvédelem
Azt meg szakemberek állítják, hogy a rövidlátás világszerte rohamosan növekszik. Különösen aggasztó, hogy a gyermekek 30 százalékának van valamilyen látásproblémája. Pedig a látás olyan kincsünk, amit nem szabad elveszítenünk. A látás hónapja is erre figyelmeztet. Jusson eszünkbe: fontos a tudatos szemvédelem.
