Így került a tejbegríz a kolbászolimpiára

A kolbász királyai nagy számban gyűltek össze a CsabaParkban, hogy frisskolbász készítésben mérjék össze a tudásukat. A hölgyektől elnézést, gyorsan helyesbítek, ott voltak a kolbász királynői is. Számomra mind a 22, zsűrinek kolbászt leadó csapat királyinak számított, mert a szakértelem mindenkit jellemzett.

A kolbász királyai bizonyítottak a nyugdíjasok versenyén. Fotó: Kiss Zoltán

Bevallom, ma már tejbegríz nélkül megvagyok

A jó kolbászok mellett a nagy mondások is színesítették a nyugdíjas kolbászolimpiát. „Fiam, mi már akkor töltöttünk, amikor te még tejbegrízt kanalaztál” – szólt oda hozzám az egyik korelnök. Bevallom, ma már tejbegríz nélkül megvagyok, de kolbász nélkül egy nap sem telhet el.

A kolbász királyai türelemről beszéltek, de nagy tempóban dolgoztak

Természetesen a rutinos rókákat arról is kérdeztem, hogy mi a titok. „A kolbász titka a türelem” – mondta egy csabai férfi, miközben olyan tempóban dolgozott, hogy a fiatalabbak csak kapkodták a fejüket. „Látod, fiam, ez az igazi sport. Itt nem futni kell, hanem tekerni a húsdarálót, gyúrni a kolbászt, de ez is van olyan fárasztó” – okosított ki az egyik nyugdíjas versenyző.

Pár év múlva már én is gyúrhatok a kolbászolimpián

Belegondoltam, többen is „fiamnak” szólítottak, pedig pár év múlva már én is gyúrhatok nyugdíjasként a kolbászolimpián. Persze, azt még meg is kell érni. Mindent elkövetek, hiszen megboldogult Dékány Feri bácsi, az örökös kolbászkirály mondta: „Fiam, a hosszú élet titka, hogy kolbászt kell enni kolbásszal, és nem kenyérrel.”