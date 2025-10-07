8 órája
Így került a tejbegríz a kolbászolimpiára
Számos olimpián vettem már részt, például úttörő-, diák- és gasztroolimpián, a kolbászolimpia azonban eddig kimaradt az életemből. Már bánom, hiszen a kolbász királyai olyan mondásokkal is szolgáltak a békéscsabai, nyugdíjas rendezvényen a hétvégén, melyek hol humorosak, hol nagy tapasztalatról árulkodók voltak.
A kolbász királyai nagy számban gyűltek össze a CsabaParkban, hogy frisskolbász készítésben mérjék össze a tudásukat. A hölgyektől elnézést, gyorsan helyesbítek, ott voltak a kolbász királynői is. Számomra mind a 22, zsűrinek kolbászt leadó csapat királyinak számított, mert a szakértelem mindenkit jellemzett.
Bevallom, ma már tejbegríz nélkül megvagyok
A jó kolbászok mellett a nagy mondások is színesítették a nyugdíjas kolbászolimpiát. „Fiam, mi már akkor töltöttünk, amikor te még tejbegrízt kanalaztál” – szólt oda hozzám az egyik korelnök. Bevallom, ma már tejbegríz nélkül megvagyok, de kolbász nélkül egy nap sem telhet el.
A kolbász királyai türelemről beszéltek, de nagy tempóban dolgoztak
Természetesen a rutinos rókákat arról is kérdeztem, hogy mi a titok. „A kolbász titka a türelem” – mondta egy csabai férfi, miközben olyan tempóban dolgozott, hogy a fiatalabbak csak kapkodták a fejüket. „Látod, fiam, ez az igazi sport. Itt nem futni kell, hanem tekerni a húsdarálót, gyúrni a kolbászt, de ez is van olyan fárasztó” – okosított ki az egyik nyugdíjas versenyző.
Pár év múlva már én is gyúrhatok a kolbászolimpián
Belegondoltam, többen is „fiamnak” szólítottak, pedig pár év múlva már én is gyúrhatok nyugdíjasként a kolbászolimpián. Persze, azt még meg is kell érni. Mindent elkövetek, hiszen megboldogult Dékány Feri bácsi, az örökös kolbászkirály mondta: „Fiam, a hosszú élet titka, hogy kolbászt kell enni kolbásszal, és nem kenyérrel.”
