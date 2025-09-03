A tanévnyitón feleltettek a Vukból

Ki ne ismerné Vukot, a kis rókát. Kag és Íny fiát, akit Karak nevelt fel, és aki aztán túljárt a Simabőrű és Vahur eszén. A nyárra kaptak feladatot az egyik általános iskola tanulói: el kellett olvasniuk Fekete István regényét. A tanévnyitó ünnepségen ez adta a fő témát a diákok között.

A tanévnyitó ünnepségen felkérdezték a diákokat a Vukból. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A tanévnyitó ünnepségen hencegett az egyik kisfiú

Az egyik kisfiú hencegett, hogy 70 oldal nem is sok – mások megkérdőjelezték, hogy miért csak 70-et olvasott, mikor szerintük legalább 110 oldalas –, és hogy ő amúgy pár nap alatt elolvas ennyit. Aztán elkezdte kérdezgetni a társait: ki volt Vuk, a kis róka anyja, apja, és mi a különbség a regény és az az alapján készült rajzfilm között. Sikerült a társait összezavarnia a kérdéseivel, no meg jól megijesztenie azzal, hogy rögtön dolgozatot is írnak belőle.

Az egyik nyári szünetben elolvastam két-három művet

Nem általános iskolásként, hanem immár gimnazistaként törekedtem arra az egyik nyári szünetben, hogy elolvassam azokat a műveket, amelyek a következő tanévben kötelező olvasmányok lesznek. Ki is pipáltam így két-három szerzeményt, azokat, amelyeket érdemesnek tartottam tíz oldal után is arra, hogy velük töltsek akár csak pár percet is a nyári szünetből.

Legközelebb nem olvastam, nem jelentkeztem

A hencegő kisfiú apropóján pedig felrémlett, hogy a hasonló kérdésekkel mennyire össze lehetett volna zavarni engem is. Hiszen, mire eljött a tanév során az a pillanat, amikor fel kellett volna idézni a szereplőket és a sztorit, nem emlékeztem semmire sem. Kínos volt, hogy bár jelentkeztem, hogy elolvastam a művet, egyetlen kérdésre sem tudtam helyesen válaszolni. A legközelebbi nyári szünetben nem olvastam, és aztán nem is jelentkeztem.