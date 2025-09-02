2 órája
Vezényszavak napja
Keljél már fel, haladjál, mossad a fogadat, vegyed a cipődet! Indulás, vár az iskola!
Ez a nap is elérkezett, vége a vakációnak, mostantól 10 hónap a rendszerességé. A vezényszavak úgy záporoztak a szülők szájából, nem győztem kapkodni a fejemet reggel, s délben. A tanévkezdés kihívás gyereknek, szülőnek, pedagógusnak. Mindent időre kell csinálni, késni hiba, felejteni felelőtlenség. És ez mind egyezerre volt jelen már az első napon és ne legyenek kétségeink, lesz ez így máskor is.
Már délben megteltek az utcák az iskolákból kiözönlött diákokkal. A kicsiket szülők várták, majd a reggeli ukázok ismét elhangoztak: haladjál, szedd a lábad, ne idegesíts fel!
Nyugi! Ez még csak az első nap volt!
