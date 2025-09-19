szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

5 órája

Egyetlen százalék

Címkék#segítség#jegyzet#1 százalék#szja

Sok kicsi, sokra megy, ebben hiszek. Sokan vagyunk, akik a kicsit rakjuk élére, mégis, ha tehetjük adományozunk, felajánlunk, szóval segítünk. Egy százalék is segítség, de mekkora!

Csete Ilona

Adni jó. Idén több mint 2,1 millióan rendelkeztek az szja, a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról. Figyelek én is minden évben, hogy felelős döntést hozzak. Kicsi pénzről van szó, de abban a reményben rendelkezek róla, hogy az aktív korú, dolgozó emberek eszébe jut, hogy vannak civilek, alapítványok, a Nemzeti Tehetség Program, vallási közösségek, akik a mindennapjainkban jelen vannak és jó szívvel fogadják az anyagi segítség bármilyen formáját a magánszemélyektől.   

Szja 1 százaléka kincset is érhet
Te rendelkeztél a szja 1 százalékáról? Fotó: Illusztráció

Szja 1 százaléka kincset is érhet

Örömmel olvastam, hogy 2 milliónál is többen vagyunk, akik a társadalmi szerepvállalás ezen formájával igyekeznek támogatást nyújtani. A NAV legfrissebb, most közzétett összesítése alapján 42 milliárd forint sorsáról döntöttünk, ami megsüvegelendő.

A civil kedvezményezettek és technikai számos kedvezményezettek számára minden forint kincs, és ez valahol kamatozik. Az állatvédőknél, a koraszülöttmentőknél, az iskolai, az egészségügyi, a speciális területeken tevékenykedőknél, a közösségépítő csapatoknál, akik sokszor szinte észrevétlenül teszik a dolgukat a mindennapokban.

Minden kedvezményezett jól jár

Lehet, csak tankolásra, vagy néhány palack üdítőre, vagy irodaszerekre lesz elég az én forintom, de ha sokunké becsorog, már érezhetjük úgy: nem éltünk hiába. A NAV közleménye szerint idén is hivatalból teljesíti a kiutalást szeptember 30-ig.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu