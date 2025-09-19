Egyetlen százalék

Adni jó. Idén több mint 2,1 millióan rendelkeztek az szja, a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról. Figyelek én is minden évben, hogy felelős döntést hozzak. Kicsi pénzről van szó, de abban a reményben rendelkezek róla, hogy az aktív korú, dolgozó emberek eszébe jut, hogy vannak civilek, alapítványok, a Nemzeti Tehetség Program, vallási közösségek, akik a mindennapjainkban jelen vannak és jó szívvel fogadják az anyagi segítség bármilyen formáját a magánszemélyektől.

Te rendelkeztél a szja 1 százalékáról? Fotó: Illusztráció

Szja 1 százaléka kincset is érhet

Örömmel olvastam, hogy 2 milliónál is többen vagyunk, akik a társadalmi szerepvállalás ezen formájával igyekeznek támogatást nyújtani. A NAV legfrissebb, most közzétett összesítése alapján 42 milliárd forint sorsáról döntöttünk, ami megsüvegelendő.

A civil kedvezményezettek és technikai számos kedvezményezettek számára minden forint kincs, és ez valahol kamatozik. Az állatvédőknél, a koraszülöttmentőknél, az iskolai, az egészségügyi, a speciális területeken tevékenykedőknél, a közösségépítő csapatoknál, akik sokszor szinte észrevétlenül teszik a dolgukat a mindennapokban.

Minden kedvezményezett jól jár

Lehet, csak tankolásra, vagy néhány palack üdítőre, vagy irodaszerekre lesz elég az én forintom, de ha sokunké becsorog, már érezhetjük úgy: nem éltünk hiába. A NAV közleménye szerint idén is hivatalból teljesíti a kiutalást szeptember 30-ig.