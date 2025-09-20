szeptember 20., szombat

Iskolakezdés és őszi tempóváltás: hogyan lassíthatunk a rohanásban?

Címkék#iskolakezdés#hétköznap#hajnal#jegyzet#ritmus#ősz

Az iskolakezdés mindig új ritmust hoz a családok életébe. A rohanás és a feladatok sűrűjében mégis érdemes megállni egy pillanatra, és hálával visszatekinteni az elmúlt időszakra.

Szabó Tímea

A nyári szabadság, a hosszabb nappalok és a lassabb ritmus után szeptemberben újra itt az iskolakezdés és a reggeli rohanás: tízórai csomagolás, iskolatáska pakolás, dugóban araszolás. Ahogy így elnézem reggelente a szülőket az iskola előtt, arra gondolok: hová rohanunk? 

Rohanás helyett néha érdemes megállni kicsit
Rohanás helyett hála – nem csak túlélni, hanem megélni is lehet az őszt.Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Hogyan tudunk lelassulni a mindennapi rohanásban?

Az ősz a tempóváltás ideje: az első sárguló levelek, a hűvösebb hajnalok, a korábban érkező esték mind arra emlékeztetnek, hogy lezárult egy időszak és megnyílik egy új, tele kihívással és új lehetőségekkel. A hétköznapi rohanás közepette ilyenkor érdemes tudatosan megállni. Egy csésze kávé a verandán egy szelet finom süteménnyel, egy esti séta a lehulló levelek között, egy közös vacsora, ahol nemcsak a házi feladat kerül szóba, hanem az is, ki miért hálás aznap. Az apró szokások segíthetnek abban, hogy ne csak túléljük az őszt, hanem megéljük a szépségét.  

Bár általában az a jó, ha nem ragadunk bele a múltba és nem szorongunk a jövő miatt, hanem a jelenben élünk, a szürke hétköznapokban mégis jó egy kicsit elidőzni az elmúlt időszak emlékeiben, vagy egy kicsit ábrándozni a közelgő időszakról. Ilyen szempontból az ősz pont jó helyen van a naptárban: a nyaralás és a karácsony között félúton. Visszatekintve hálával gondolhatunk a családi kirándulásokra, a baráti beszélgetésekre, a pihenésre. Ez a hála pedig erőt adhat ahhoz, hogy az előttünk álló hónapokat ne csak feladatok sorának lássuk, és ne csak a gyerekek, hanem mi magunk is tanuljunk valamit – magunkról. 

 

 

