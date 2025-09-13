Egy bunkofon is lehet menő?

Hihetetlen sebességgel fejlődnek az okostelefonok, szinte csak kapkodjuk a fejünket, milyen új funkciókat préselnek bele az új modellekbe. A gyártók és a mobilszolgáltatók marketingesei pedig óriási energiákat és persze pénzeket fektetnek abba, hogy meggyőzzék a potenciális vásárlókat arról, hogy az ő termékük a legjobb választás. Bár az okostelefonok évek óta hódítanak, még mindig akadnak, akik a nyomógombos mobilokat választják – és ez is teljesen érthető.

Az okostelefonok térhódítása vitathatatlan, azonban a nyomógombos mobilok piaca sem tűnt el teljesen, sőt az utóbbi időben még a fiatalok között is nőtt a népszerűségük. Fotó: Illusztráció

Hatalmas, szinte öldöklő a verseny a piacon és a fogyasztói társadalom be is kajálja legtöbbször azt a mantrát, hogy évente cseréld le a mobilodat egy újra, különben nem vagy elég menő. Van azonban egy társadalmi réteg, amely minderre fittyet hányva a régi, jól bevált dolgokban hisz. Őket nem érdekli, hány megapixeles a kamera a telefonjukban vagy éppen milyen gyorsan tud internetezni rajta. Nekik csak az számít, hogy tudjanak telefonálni vele vagy ne adj Isten egy üzenetet megírni rajta. Na ők azok, akik mind a mai napig nyomógombos mobilt használnak.

Tényleg csak az idősebb korosztályt érdeklik a nyomógombos mobilok?

Két trend bontakozott ki az utóbbi időben. Egyrészt vagy egy régi, jól bevált modellt használnak évekig és arra esküsznek vagy vesznek egyet újonnan, hiszen bizonyos gyártók rájöttek, hogy létezik egy piaci rés, akiknek nincs szükségük okostelefonra. Főleg az idősebb, nyugdíjas korú generáció gondolkodik így, azok, akik már nem akarnak feltétlenül az új technológiákkal vesződni. Őket is meg lehet érteni. De állítólag a fiatal Z-generáció tagjai között is vannak olyanok, akik besokalltak az állandó netes jelenléttől és inkább a klasszikus mobilokat választják. Sőt, szülőként szintén akadnak, akik kifejezetten olyan "bunkofont" vásárolnak elsőként a gyermeküknek, amely nem tud az internetre csatlakozni. Úgy néz ki tehát, hogy egyelőre a mobiltelefonok dinoszauruszai mégsem halnak ki.