Jegyzet

3 órája

Jelmez? Kellék? Viselet?

Címkék#pásztorélet#Fehértó#rendezvény#viselet

Zavarba jöttem, a látvány önmagáért beszélt, de kerestem a jó szót arra, vajon mit is látok. A nemzeti park Fehértó napja alkalmat adott egy kis betekintésre a népi életbe, a puszta világába. Idén is sokat tanultam.

Csete Ilona

Amikor megpillantottam apát és lányát a hagyományos népi ruházatban, gratuláltam a megjelenésükhöz. A Körös-Maros Nemzeti Park Fehértó napján nagy tetszést aratott párosuk. 

A nemzeti park Fehértó napja
A nemzeti park Fehértó napjának ellesett pillanata. Fotó: A szerző felvétele

A számadó gulyás, Lehóczki Mátyás, a kígyósi pusztáról érkezett Lucával a kardoskúti pusztába. Megjelenésük, természetességük (a legtermészetesebb közegükben) pláne felkeltette az érdeklődést a látogatókban.

Történetmesélő gulyás a Fehértó napján

Jót derültünk történetmesélésük közben, mert egy másik rendezvényen valaki az öltözetükre azt mondta, milyen jó jelmez!

Ez kérem, nem jelmez, hanem a hagyományos népi viseletük, a munkájuk hozzátartozó része. Ők máig állattartással foglalkoznak, s e közben tisztelettel adóznak az elődöknek, őseiknek az emléke előtt. A pásztorélethez kapcsolódó eszközeiket, a viseleteket pedig használják. Ilyen a pásztorélet 2025-ben!

– Mi így élünk. És nem a hagyományokat őrizzük, hanem a marhát – szögezte le botjára támaszkodva, huncut mosoly kíséretében a gulyás.

A nemzeti park látogatói a pásztorélettel is ismerkedhettek

A Körös-Maros Nemzeti Park idei programja is sokszínűre sikeredett, rengeteg embernek kínált élményt, látványt, új ismereteket. Közösségformáló erejével a magyar népi kultúrába engedett belesni a pusztában, a madárvonulás, az ősi magyar állatfajták között egy egész napon át. Néptáncosok, kézművesek is ide sereglettek, kedvükért a kíváncsi városlakók maguk mögött hagyják összkomfortos életüket néhány órára. Valahol azt olvastam: akit kicsit megfertőz a hagyomány, sokkal boldogabb emberré válik. Mennyre igaz!

 

 

