Szandi-papucs kombóban, a csúcsra

Mindenhol a Galya Hotelt kerestük, később kiderült, épp ott vagyunk, csak felújítják a Mátra egyik gyöngyszemét. Egyébként Kékestetőre indultunk, csak én hamarabb fordultam le, így vettük célba a galyatetői kilátót.

A Mátra legszebb arcát is láttuk nagyestélyiben és szandiban. Fotó: Illusztráció

„Én bizony nem strandhomok vagyok, pajtás!”

És ilyenkor sorsok dőlnek el. Nem volt kétszázasunk, így nem mehettünk fel a kilátóra. Elsétáltunk mellette. Egy csodálatos hegyi úton. Egy darabig. Aztán jött a valóság. A turistaösvény tele volt olyan kavicsokkal, amikről ordított: „Én bizony nem strandhomok vagyok, pajtás!” Lépni rajtuk olyan érzés volt, mintha tüzes diót görgetnénk a talpunk alatt.

Papucsos-szandis házaspárként a Mátra göröngyös útjain

A szembejövő túrázók pedig csak néztek: az egyik kikerekedett szemmel, a másik félmosollyal. Volt, aki majdnem elfelejtett levegőt venni. Ha lett volna ott egy harsány idegenvezető, biztos elkiáltja magát: „És most tekintsék meg élőben a világ nyolcadik csodáját: a papucsos-szandálos házaspárt!”

Kínok-kínjával eljutottunk az étterembe

Már a mátraszentlászlói étteremben – ahol végre kínok-kínjával kikötöttünk – tudtuk meg, hogy ötbakancsos turistautat teljesítettünk. Ja, és hogy kerültünk vissza Galyatetőre az autónkhoz? Csak beszéltem, beszéltem egy győri házaspárhoz, ők pedig egy idő után úgy döntöttek, a kisebbik rosszat választják. Visszavittek Galyatetőre, a kocsinkhoz. Megtapasztaltam, a Mátra egy csodás táj, mesél az erdő. Egyik fa a másiknak. Szerintem viszont lesz egy sztorijuk, ami így kezdődik: „Hallod, láttam egy csabai párt nagyestélyiben és kopott szandálban.”