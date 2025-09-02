szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

21°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Szandi-papucs kombóban, a csúcsra

Címkék#Galya Hotel#papucsos#szandis#csoda#út#világ#Mátra

A legtöbben bakancsban, túrabottal hódítják meg a Mátra csúcsait. Mi viszont csabaiként az asszonnyal úgy gondoltuk, elég lesz a papucs-szandál kombó, hiszen csak megnézzük a Galya Hotelt, aztán csókolom. A feleségem ujjközös strandpapucsban, nagyestélyiben, én meg szandálban kötöttem ki Galyatetőn.

Nyemcsok László

Mindenhol a Galya Hotelt kerestük, később kiderült, épp ott vagyunk, csak felújítják a Mátra egyik gyöngyszemét. Egyébként Kékestetőre indultunk, csak én hamarabb fordultam le, így vettük célba a galyatetői kilátót.

Láttak egy csabai párt nagyestélyiben és szandiban a Mátra tetején
A Mátra legszebb arcát is láttuk nagyestélyiben és szandiban. Fotó: Illusztráció

„Én bizony nem strandhomok vagyok, pajtás!”  

És ilyenkor sorsok dőlnek el. Nem volt kétszázasunk, így nem mehettünk fel a kilátóra. Elsétáltunk mellette. Egy csodálatos hegyi úton. Egy darabig. Aztán jött a valóság. A turistaösvény tele volt olyan kavicsokkal, amikről ordított: „Én bizony nem strandhomok vagyok, pajtás!” Lépni rajtuk olyan érzés volt, mintha tüzes diót görgetnénk a talpunk alatt.

Papucsos-szandis házaspárként a Mátra göröngyös útjain

A szembejövő túrázók pedig csak néztek: az egyik kikerekedett szemmel, a másik félmosollyal. Volt, aki majdnem elfelejtett levegőt venni. Ha lett volna ott egy harsány idegenvezető, biztos elkiáltja magát: „És most tekintsék meg élőben a világ nyolcadik csodáját: a papucsos-szandálos házaspárt!”

Kínok-kínjával eljutottunk az étterembe

Már a mátraszentlászlói étteremben – ahol végre kínok-kínjával kikötöttünk – tudtuk meg, hogy ötbakancsos turistautat teljesítettünk. Ja, és hogy kerültünk vissza Galyatetőre az autónkhoz? Csak beszéltem, beszéltem egy győri házaspárhoz, ők pedig egy idő után úgy döntöttek, a kisebbik rosszat választják. Visszavittek Galyatetőre, a kocsinkhoz. Megtapasztaltam, a Mátra egy csodás táj, mesél az erdő. Egyik fa a másiknak. Szerintem viszont lesz egy sztorijuk, ami így kezdődik: „Hallod, láttam egy csabai párt nagyestélyiben és kopott szandálban.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu