1 órája
Szandi-papucs kombóban, a csúcsra
A legtöbben bakancsban, túrabottal hódítják meg a Mátra csúcsait. Mi viszont csabaiként az asszonnyal úgy gondoltuk, elég lesz a papucs-szandál kombó, hiszen csak megnézzük a Galya Hotelt, aztán csókolom. A feleségem ujjközös strandpapucsban, nagyestélyiben, én meg szandálban kötöttem ki Galyatetőn.
Mindenhol a Galya Hotelt kerestük, később kiderült, épp ott vagyunk, csak felújítják a Mátra egyik gyöngyszemét. Egyébként Kékestetőre indultunk, csak én hamarabb fordultam le, így vettük célba a galyatetői kilátót.
„Én bizony nem strandhomok vagyok, pajtás!”
És ilyenkor sorsok dőlnek el. Nem volt kétszázasunk, így nem mehettünk fel a kilátóra. Elsétáltunk mellette. Egy csodálatos hegyi úton. Egy darabig. Aztán jött a valóság. A turistaösvény tele volt olyan kavicsokkal, amikről ordított: „Én bizony nem strandhomok vagyok, pajtás!” Lépni rajtuk olyan érzés volt, mintha tüzes diót görgetnénk a talpunk alatt.
Papucsos-szandis házaspárként a Mátra göröngyös útjain
A szembejövő túrázók pedig csak néztek: az egyik kikerekedett szemmel, a másik félmosollyal. Volt, aki majdnem elfelejtett levegőt venni. Ha lett volna ott egy harsány idegenvezető, biztos elkiáltja magát: „És most tekintsék meg élőben a világ nyolcadik csodáját: a papucsos-szandálos házaspárt!”
Kínok-kínjával eljutottunk az étterembe
Már a mátraszentlászlói étteremben – ahol végre kínok-kínjával kikötöttünk – tudtuk meg, hogy ötbakancsos turistautat teljesítettünk. Ja, és hogy kerültünk vissza Galyatetőre az autónkhoz? Csak beszéltem, beszéltem egy győri házaspárhoz, ők pedig egy idő után úgy döntöttek, a kisebbik rosszat választják. Visszavittek Galyatetőre, a kocsinkhoz. Megtapasztaltam, a Mátra egy csodás táj, mesél az erdő. Egyik fa a másiknak. Szerintem viszont lesz egy sztorijuk, ami így kezdődik: „Hallod, láttam egy csabai párt nagyestélyiben és kopott szandálban.”
