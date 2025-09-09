Jó reggelt!
41 perce
Nincs szerencsém
Duplázhatnék, de nem is tudom, mit tegyek. Sose volt még szerencsém, pedig próbálkoztam.
Lottószelvényt már számtalan alkalommal kitöltöttem, ötös- és hatoslottóval a kezemben vártam a hétvégi húzásokat. Sokszor éreztem, nem az én műfajom, Fortuna a tuti számaimmal soha nem értett egyet. Nem is nyertem.
Ahogy én, úgy sokan mások is dinamikusabb játékokra vágynak. Olyankor én azonnal kaparok. De lehet, újra elcsábulok.
A hatoslottó Magyarország második legismertebb lottójátéka megújul: heti kétszeri sorsolásra vált. Többszöri nyerési lehetőséget ad. Ha beszállok a játékba én is kétszeri esélyhez jutok. Nosza, kipróbálom. Hátha Fortuna is egyetért velem végre.
