Nincs szerencsém

Duplázhatnék, de nem is tudom, mit tegyek. Sose volt még szerencsém, pedig próbálkoztam.

Csete Ilona

Lottószelvényt már számtalan alkalommal kitöltöttem, ötös- és hatoslottóval a kezemben vártam a hétvégi húzásokat. Sokszor éreztem, nem az én műfajom, Fortuna a tuti számaimmal soha nem értett egyet. Nem is nyertem.

Lottózós esély, immáron duplán. Fotó: Illusztráció

Ahogy én, úgy sokan mások is dinamikusabb játékokra vágynak. Olyankor én azonnal kaparok. De lehet, újra elcsábulok.

A hatoslottó Magyarország második legismertebb lottójátéka megújul: heti kétszeri sorsolásra vált. Többszöri nyerési lehetőséget ad. Ha beszállok a játékba én is kétszeri esélyhez jutok. Nosza, kipróbálom. Hátha Fortuna is egyetért velem végre.


 

 

