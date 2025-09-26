Ezért korábban öltek volna Csabán, de ma már nem bűn

Amíg édesapám élt, és megvolt a vályogkamra, nem lehetett kérdés, hogy a füstről lejött kolbász ide kerül a rudakra. Miután azonban édesapám halála után nem volt, aki feladogassa a kolbászokat – mosom kezeim, mert a szegedi főiskolán éppen akkor Dosztojevszkijt olvastam –, édesanyám az akkori sláger fagyasztóba pakolta a kolbászokat. Ez nem eredendő bűn, hiszen sokan ma is a fagyasztóba rakják a már beérett, három-négy hónapos vastagkolbászt.

A kolbász igazi kincs, ez a közelgő fesztiválon is igazolást nyer . Fotó: Dinya Magdolna

A kolbász íze akkor jön ki igazán, ha van

A vélemények megoszlanak arról, hogy ugyanolyan-e az állaga, színe, illata, íze, mintha kamrában töltötte volna a fogyasztás előtti idejét. Erre csak annyit tudok mondani, a kolbász próbája a kóstolás. Ami viszont biztos, a kolbász íze akkor jön ki igazán, ha van. Akár kamrában, akár fagyasztóban. Ha nincs, adjanak egy tippet, mivel lehet helyettesíteni.



A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Üzenem, a kamrám üresen áll

Ezzel az eszmefuttatással csak azért hozakodtam elő, mert nyakunkon a Csabai Kolbászfesztivál, és ott bizony dönteni kell a kolbászok között, hogy melyiket esszük és vesszük. Biztosan hihetetlen kínálat lesz, és sok csabai, Békés vármegyei kolbászkirály, akiből kistermelő lett. Aki bizonyított már portékájával. Nekik üzenem: a kamrám üresen áll.