50 perce
Bosszantók
Azt állítják a motorosok, az egy életérzés, amikor útra kelnek. Én a kerékpározás élményét tudnám ehhez hasonlítani. De van néhány bosszantó tényező.
Imádok a szabadban lenni. A gyaloglás, a kerékpározás számomra kikapcsolódás. Amikor szabadidős túrákat szervezünk, rengeteg élményt szippantok magamba és ez feltölt.
Két keréken gurulni néha kaland, pláne ha dombnak fel, völgynek le visz a terep. Az kevésbé szórakoztató, ha közben defektet összeszed a bringa kereke, erre is volt példa.
Kerékpározás defektes élménnyel
Mostanában nem is a túrázók, hanem a mindennapokban a célba jutás eszközeként kerékpárokat használók panaszkodnak egy nagyon bosszantó jelenségre. A neve: királydinnye. Szép, mutatós virágával lehetnénk vele elnézők, ám kártékony, szapora magja egyben szúrós tüske is, amire akár észrevétlenül is ráhajthatunk és leeresztett gumikkal cipelhetjük drótszamarunkat a szervizbe.
S ha már jelenségekről ejtünk szót, ne feledkezzünk meg a rolleresekről. Ahogy a királydinnyére, úgy rájuk is sok a panasz. Nem akarják felfogni, hogy az aszfalt keményebb az emberi testnél.
Roller s amitől ez is bosszantó
Ahogy világszerte, hazánkban is rohamosan nő az elektromos roller használata, azzal együtt az abból adódó balesetek száma. A fiatalok pedig száguldanak modern közlekedési eszközeikkel megfékezhetetlenül. Azzal se számolnak, hogy súlyosabb baleseteket lehet szenvedni, mint kerékpárral vagy hagyományos rollerrel. Bosszantó jelenség az előbbi és ez a rolleres is. Megoldás? Odafigyelés, figyelmeztetés, tenni akarás – nem csak a szavak szintjén.
