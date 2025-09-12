szeptember 12., péntek

Mária névnap

17°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

50 perce

Bosszantók

Címkék#roller#élmény#tüske#dinnye#kerékpár#király

Azt állítják a motorosok, az egy életérzés, amikor útra kelnek. Én a kerékpározás élményét tudnám ehhez hasonlítani. De van néhány bosszantó tényező.

Csete Ilona

Imádok a szabadban lenni. A gyaloglás, a kerékpározás számomra kikapcsolódás. Amikor szabadidős túrákat szervezünk, rengeteg élményt szippantok magamba és ez feltölt.

Kerékpározás defektes élménnyel
Kerékpározás élményszerzéssel, néha negatív előjellel. Fotó: Illusztráció

Két keréken gurulni néha kaland, pláne ha dombnak fel, völgynek le visz a terep. Az kevésbé szórakoztató, ha közben defektet összeszed a bringa kereke, erre is volt példa.

Kerékpározás defektes élménnyel

Mostanában nem is a túrázók, hanem a mindennapokban a célba jutás eszközeként kerékpárokat használók panaszkodnak egy nagyon bosszantó jelenségre. A neve: királydinnye. Szép, mutatós virágával lehetnénk vele elnézők, ám kártékony, szapora magja egyben szúrós tüske is, amire akár észrevétlenül is ráhajthatunk és leeresztett gumikkal cipelhetjük drótszamarunkat a szervizbe.

S ha már jelenségekről ejtünk szót, ne feledkezzünk meg a rolleresekről. Ahogy a királydinnyére, úgy rájuk is sok a panasz. Nem akarják felfogni, hogy az aszfalt keményebb az emberi testnél.

Roller s amitől ez is bosszantó

Ahogy világszerte, hazánkban is rohamosan nő az elektromos roller használata, azzal együtt az abból adódó balesetek száma. A fiatalok pedig száguldanak modern közlekedési eszközeikkel megfékezhetetlenül. Azzal se számolnak, hogy súlyosabb baleseteket lehet szenvedni, mint kerékpárral vagy hagyományos rollerrel. Bosszantó jelenség az előbbi és ez a rolleres is. Megoldás? Odafigyelés, figyelmeztetés, tenni akarás – nem csak a szavak szintjén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu