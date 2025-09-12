Bosszantók

Imádok a szabadban lenni. A gyaloglás, a kerékpározás számomra kikapcsolódás. Amikor szabadidős túrákat szervezünk, rengeteg élményt szippantok magamba és ez feltölt.

Kerékpározás élményszerzéssel, néha negatív előjellel. Fotó: Illusztráció

Két keréken gurulni néha kaland, pláne ha dombnak fel, völgynek le visz a terep. Az kevésbé szórakoztató, ha közben defektet összeszed a bringa kereke, erre is volt példa.

Kerékpározás defektes élménnyel

Mostanában nem is a túrázók, hanem a mindennapokban a célba jutás eszközeként kerékpárokat használók panaszkodnak egy nagyon bosszantó jelenségre. A neve: királydinnye. Szép, mutatós virágával lehetnénk vele elnézők, ám kártékony, szapora magja egyben szúrós tüske is, amire akár észrevétlenül is ráhajthatunk és leeresztett gumikkal cipelhetjük drótszamarunkat a szervizbe.

S ha már jelenségekről ejtünk szót, ne feledkezzünk meg a rolleresekről. Ahogy a királydinnyére, úgy rájuk is sok a panasz. Nem akarják felfogni, hogy az aszfalt keményebb az emberi testnél.

Roller s amitől ez is bosszantó

Ahogy világszerte, hazánkban is rohamosan nő az elektromos roller használata, azzal együtt az abból adódó balesetek száma. A fiatalok pedig száguldanak modern közlekedési eszközeikkel megfékezhetetlenül. Azzal se számolnak, hogy súlyosabb baleseteket lehet szenvedni, mint kerékpárral vagy hagyományos rollerrel. Bosszantó jelenség az előbbi és ez a rolleres is. Megoldás? Odafigyelés, figyelmeztetés, tenni akarás – nem csak a szavak szintjén.