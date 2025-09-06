Fügedömping

Ha választanom kellene, akkor nálam a szőlő a befutó. A másik opció a füge. Anno a kertünkben sem termett, nem hiányzott az étlapomról. Azt vettem észre, napjainkban viszont egyre több helyen hálás bokor, bőtermő, ezért is kedvelik ismerőseim. Itt a szüretelés szezonja, sőt! Igen gazdag a termés, egyre többen fel is ajánlottak maguknál a szabad szedést. És erről jutott eszembe!

Ki szereti a fügét? Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A füge Ádám és Éva öltöztetője volt

Már Ádám és Éva is fügefa levelét viselte, tehát közismertsége megkérdőjelezhetetlen, e gyümölcs szinte az emberiséggel együtt írta be magát a történelembe. Sőt! Kezdett is érdekelni, amikor kiderült, hogy Romulus és Remus, Róma két városalapítója is egy fügefa árnyékában pihent, miközben a farkas táplálta őket, a szárított füge pedig már a római légiók katonáinak is fontos élelme volt. Ó, mennyi jó hír, és különösen sokat lehet napjainkban arról olvasni, hogy a fügének mennyi és milyen gyógyhatásai vannak.

A fügefa idén bőséges termést ad

Amennyire nem kedveltem korábban, annál jobban felkeltette az érdeklődésemet mostanában a közönséges füge, pláne, ha mézédes. És igen, ilyet kaptam a minap. Szép volt a színe, termetes volt a mérete és puha volt, egy szóval: mennyei.

Aki már valaha kóstolt igazán érett fügét, annak nem kell elmagyarázni, hogy milyen tökéletesen csodás, édes ízt képvisel. Mindenkit csak biztatni tudok, hogy adjon neki helyet a kertjében, a kamrájában.