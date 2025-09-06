2 órája
Fügedömping
Mostanában egyre többen ajánlgatták nekem ezt a gyümölcsöt. Javasolták, a füge kiváló lekvárnak, netán pálinkának, készítsem el.
Ha választanom kellene, akkor nálam a szőlő a befutó. A másik opció a füge. Anno a kertünkben sem termett, nem hiányzott az étlapomról. Azt vettem észre, napjainkban viszont egyre több helyen hálás bokor, bőtermő, ezért is kedvelik ismerőseim. Itt a szüretelés szezonja, sőt! Igen gazdag a termés, egyre többen fel is ajánlottak maguknál a szabad szedést. És erről jutott eszembe!
A füge Ádám és Éva öltöztetője volt
Már Ádám és Éva is fügefa levelét viselte, tehát közismertsége megkérdőjelezhetetlen, e gyümölcs szinte az emberiséggel együtt írta be magát a történelembe. Sőt! Kezdett is érdekelni, amikor kiderült, hogy Romulus és Remus, Róma két városalapítója is egy fügefa árnyékában pihent, miközben a farkas táplálta őket, a szárított füge pedig már a római légiók katonáinak is fontos élelme volt. Ó, mennyi jó hír, és különösen sokat lehet napjainkban arról olvasni, hogy a fügének mennyi és milyen gyógyhatásai vannak.
A fügefa idén bőséges termést ad
Amennyire nem kedveltem korábban, annál jobban felkeltette az érdeklődésemet mostanában a közönséges füge, pláne, ha mézédes. És igen, ilyet kaptam a minap. Szép volt a színe, termetes volt a mérete és puha volt, egy szóval: mennyei.
Aki már valaha kóstolt igazán érett fügét, annak nem kell elmagyarázni, hogy milyen tökéletesen csodás, édes ízt képvisel. Mindenkit csak biztatni tudok, hogy adjon neki helyet a kertjében, a kamrájában.