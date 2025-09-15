szeptember 15., hétfő

Így nem lett Tomika szobafestő, az asszony talált mást

Tudják, honnan érzem az idő múlását? Az asszony megint festetni akar. Beszélt a szakival, hogy most és azonnal, én meg beszéltem ugyanazzal a festővel, hogy majd, ha muszáj. Nejemnél a most az most, nálam a muszáj, az valamikor a következő évtizedben.

Nyemcsok László

Az ember ilyenkor már előre látja a jövőt: ha festés, akkor a nappaliban pakolás, kisszobába szorulás. A faltól kihúzott szekrények, a szőnyeg alól előkerülő, tíz éve elveszett inggombok, és a semmivel össze nem téveszthető festékszag, mindaz, ami a festés velejárója.

te szoktál tisztasági festést csinálni?
A festés időnként szükséges, de megviseli a családot Forrás: Shutterstock

A fal legalább olyan jó mesélő, mint a családi album

A feleségem szerint a frissen festett fal olyan, mint a tiszta ing. Én meg azt mondom, hogy a fal legalább olyan jó mesélő, mint a családi album. Ha van rajta halvány szürke sáv, az a szekrény helye, amit öt éve toltunk arrébb. Ha van rajta egy furcsa, ferde kézlenyomat, akkor azt a szilvesztert sosem felejti el senki.

A festék nemcsak dísz, hanem higiénia is

Természetesen a festőnek mindig van érve. A festék nemcsak dísz, hanem higiénia is, mondja. A falra tapadó por, zsír, pára bizony nem marad észrevétlen. Ha nem újítjuk meg időről időre, olyan lesz, mint a konyharuha, amit mindig kimosunk, de sosem lesz igazán fehér, és a végén már senki nem akarja kézbe venni.

Közben az asszony szeme felcsillan

Csakhogy a festés nem egy délutáni program, hanem komplett logisztika. Pakolni, takarni, költözni a szobák közt, mint a vándorcirkusz. Amikor az ember már azt hiszi, hogy a saját kanapéján ül, kiderül, hogy valójában a tévé mögött gubbaszt, egy pokróccal letakarva, mint valami szobaszökevény. És közben az asszony szeme felcsillan: „Na ugye, milyen szép lett!?"

Tomika nem szoba-, hanem konyhafestő akart lenni

Na, most ez előtt állok, de egy barátom gyermeke, Tomika már évtizedekkel korábban odasúgta, a szülei bármennyire is szeretnék, ő nem szoba-, hanem, konyhafestő lesz. Ilyen elhivatottsággal a konyhát én csak rá bízom.

 

 

