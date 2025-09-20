Irány a természet! Futva, gyalogosan, a kerékpárok nyergébe pattanva, de tényleg, mindenre is kínálnak a közösségi élményeket ajánlók számtalan kalandot, lehetőséget.

Irány a természet! Fotó: Palcsek István Szilárd

A Linamar jótékonysági futóversenye akkora buli, aktív résztvevőként, kísérőként, nézőként is csalogat Gyopárosra. Őket beelőzi az a kerékpáros zarándoklat, ami szombaton reggel indul Orosházáról és a kerékpáros karaván meg se áll Kopáncsig, ahol Böjte atya misézik. Ám útközben, Kardoskúton aki gondol egyet, a puszta irányába kanyarodhat, hiszen kihagyhatatlan az idei Fehértó napja programja.