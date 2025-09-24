szeptember 24., szerda

Csak a baj van az elektromos rollerekkel?

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Békés vármegyéből. Az utóbbi időben itt is megszaporodtak az e-rolleres balesetek, a legtöbb sérült pedig a fiatalok közül kerül ki.

Vincze Attila

Nem kell messzire menni az időben, hiszen a közelmúltban két rendkívül súlyos eset is történt Csorváson. Az egyiknél egy felnőtt, a másiknál egy helyi gyermek élete került közvetlen életveszélybe e-rolleres baleset miatt. Az önkormányzat jogosan aggódik, és mivel nincs más eszköz a kezükben, így csak figyelmeztetni tudnak mindenkit, hogy legyenek óvatosabbak. A település vezetése ugyan bízik a KRESZ 2026-os módosításában, de addig még van jó néhány hónap és nyilvánvalóan a problémák nem oldódnak meg varázsütésre. 

E-rolleres balesetek Békésben
Egyre több az e-rolleres baleset Békésben is, ideje lenne észbe kapni, mielőtt tragédiák sora történik.

Az e-rolleres balesetek nagy részét meg lehetne előzni

A csorvási önkormányzat még egy nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet a dolog kapcsán. A legnagyobb probléma ugyanis azzal van, hogy az elektromos roller nem olyan, mint egy normál bicikli. Aki ment már ilyen járművel az tudja, gázadásra egyből reagál és a kicsi kerekek miatt az irányíthatóság is jóval trükkösebb, mint a kerékpár esetén. Nem ártana tehát jobban átgondolni, hogy magunknak vagy a gyerekeinknek milyen közlekedési eszközt választunk, képesek vagyunk-e azt biztonságosan használni a közúti forgalomban. Mert ezekből az esetekből nagyon úgy tűnik, hogy sokaknak fogalmuk sincs, mire vállalkoznak. Ideje lenne észbe kapni, nem kellene megvárni, hogy sorozatos tragédiák történjenek.

