szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

14°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Közeleg a Csabai Kolbászfesztivál, amiről megoszlanak a vélemények

Címkék#vélemény#Csabai Kolbászfesztivál#rendezvény#CsabaPark

Megvannak a bérlet- és jegyárak, a fellépők, a versenyek időpontjai az idei Csabai Kolbászfesztiválra. Mivel már nemcsak Békéscsaba, Békés vármegye, hanem az ország, sőt a Kárpát-medence egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja, tízezrek beszélnek róla, főként, hogy közeleg az esemény. A kommentek sokféle véleményt takarnak.

Nyemcsok László

A Csabai Kolbászfesztivál 1997-es, első rendezvényén kevesen hittük, hogy ekkora karriert fut be a rendezvény. Sopánkodtunk, hogy a békéscsabai Elektroház mögött, az egykori SZTK-pályákon csak 50-60 csapat gyúrt. Mondjuk, több nem is fért volna el.   

A Csabai Kolbászfesztivál
A Csabai kolbászfesztivál idén is sikerre van ítélve. Fotó: Beol-archívum

A sportcsarnoknál már ezernyi csapat tölthette a kolbászt

Kinőttük a területet, irány a sportcsarnok. No, ott aztán tölthette a kolbászt ezernyi csapat. És van néhány ember, akit mindenként ki kell emelni. Dr. Ambrus Zoltán megyei könyvtárigazgatót, Végh László és Hanó Miklós alpolgármestert, Csík Andrást, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elnökét, akik kardoskodtak a kolbászfesztivál létrehozása mellett. Bizonyára sok-sok nevet meg kellene még említeni, de hirtelen csak saját magam jutok eszembe.

A Csabai Kolbászfesztivál átkerült a CsabaParkba

Aztán jött Hégely Sándor, aki átvette a stafétabotot dr. Ambrus Zoltántól a Csabai Kolbászfesztivál szervezésében. Megtartva a versenyek hagyományát, de felfrissítve dolgokat. A Kolbászfesztivál átkerült a CsabaParkba a sportcsarnok átépítése miatt, és a szervezők ebből is kihozták a lehető legjobbat.

Egy újabb, fiatal korosztály végzi a szervezés dandárját

Ez igaz lesz idén október 23-26. között is. Ahol már egy újabb, fiatal korosztály végzi a szervezés dandárját, a mai online-teret felhasználva. Nekem, öreg harcosnak csak egy a kérésem van: mindent a csabai kolbász jegyében tegyenek. Én egyet garantálok, csak eszem és eszem.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu