1 órája
Közeleg a Csabai Kolbászfesztivál, amiről megoszlanak a vélemények
Megvannak a bérlet- és jegyárak, a fellépők, a versenyek időpontjai az idei Csabai Kolbászfesztiválra. Mivel már nemcsak Békéscsaba, Békés vármegye, hanem az ország, sőt a Kárpát-medence egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja, tízezrek beszélnek róla, főként, hogy közeleg az esemény. A kommentek sokféle véleményt takarnak.
A Csabai Kolbászfesztivál 1997-es, első rendezvényén kevesen hittük, hogy ekkora karriert fut be a rendezvény. Sopánkodtunk, hogy a békéscsabai Elektroház mögött, az egykori SZTK-pályákon csak 50-60 csapat gyúrt. Mondjuk, több nem is fért volna el.
A sportcsarnoknál már ezernyi csapat tölthette a kolbászt
Kinőttük a területet, irány a sportcsarnok. No, ott aztán tölthette a kolbászt ezernyi csapat. És van néhány ember, akit mindenként ki kell emelni. Dr. Ambrus Zoltán megyei könyvtárigazgatót, Végh László és Hanó Miklós alpolgármestert, Csík Andrást, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elnökét, akik kardoskodtak a kolbászfesztivál létrehozása mellett. Bizonyára sok-sok nevet meg kellene még említeni, de hirtelen csak saját magam jutok eszembe.
A Csabai Kolbászfesztivál átkerült a CsabaParkba
Aztán jött Hégely Sándor, aki átvette a stafétabotot dr. Ambrus Zoltántól a Csabai Kolbászfesztivál szervezésében. Megtartva a versenyek hagyományát, de felfrissítve dolgokat. A Kolbászfesztivál átkerült a CsabaParkba a sportcsarnok átépítése miatt, és a szervezők ebből is kihozták a lehető legjobbat.
Egy újabb, fiatal korosztály végzi a szervezés dandárját
Ez igaz lesz idén október 23-26. között is. Ahol már egy újabb, fiatal korosztály végzi a szervezés dandárját, a mai online-teret felhasználva. Nekem, öreg harcosnak csak egy a kérésem van: mindent a csabai kolbász jegyében tegyenek. Én egyet garantálok, csak eszem és eszem.
