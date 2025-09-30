A Gara örök

Mindössze négy éves voltam, amikor életre hívták Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvényét. Valószínűleg 1992-ben teljesen mást jelentett diáknak lenni, mint manapság, de még a kétezres évek elején, amikor én voltam gimnazista, más volt. Nem békéscsabai lévén, nekem iskolásként sajnos kimaradt a Gara, helyette egy diákigazgató-választásban volt csak részem, de azért a városban zajló események hangulata engem sem hagy hidegen. A Csabai Garabonciás Napokon minden évben újra átélheti az ember a fiatalságát, teljesen mindegy, mennyi idő telt el azóta.

Elkezdődött a 33. Csabai Garabonciás Napok, melyen csütörtökig számos érdekes program várja a diákokat. Fotó: Beol.hu

A Csabai Garabonciás Napok sokakban ébreszt nosztalgiát

Mert a diákévek végső soron minden korban ugyanazokat az értékeket hordozzák magukban. A barátságok, a szerelmek, a közös szenvedélyek, az együtt töltött idő, a bajtársiasság mind mind ott vannak a mai napig a fiatalokban. Ennyi idősen tényleg azt érzi az ember, hogy övé a világ, ami így is van jól. Aztán persze néhány év múlva a többség rájön, hogy nem ilyen egyszerű az élet. És hogy mit üzen ez a pár felhőtlen nap a meglett, felnőtt emberek számára? Egyrészt azt, hogy nem baj, ha egy kicsit mindenki gyerek marad belül, ez kell a túléléshez is. Másrészt pedig bármilyen nehézség is adódik, mindig van remény. Csak nézzünk a diákokra és tanuljunk tőlük.