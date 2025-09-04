szeptember 4., csütörtök

Hiszékenység

Úgy tűnik, megállíthatatlanul az életünk részévé válik a mesterséges intelligencia. Ez abból is látszik, hogy csupán alig néhány órára állt le a minap a ChatGPT és a rövidzárlat sokaknak rögtön elvonási tüneteket okozott. Tényleg nem tudunk már nélküle létezni?

Vincze Attila

Nem ez volt az első alkalom idén, hogy a népszerű mesterséges intelligencia szolgáltatás akadozik: júniusban szintén előfordult hasonló probléma. Mondjuk én nem vettem most észre a leállást, de ez persze még nem jelent semmit. Azonban az tény, hogy az elmúlt pár hónapban alkalomadtán én is használtam a ChatGPT-t, azonban egyelőre javarészt megvagyok nélküle. Remélem egy jó darabig így is marad, ugyanakkor az ilyen leállásokból szépen látszik, hogy a mesterséges intelligencia lassan olyan lesz, mint az internet: nem tudunk létezni nélküle. Pedig az elmúlt hetek botrányai arra világítanak rá, hogy jócskán van még hova fejlődnie a technológiának.

Leállt a ChatGPT, sokaknak gondot okoz
Az utóbbi időszakban többször akadozott a ChatGPT, amit sokan nehezen viseltek, pedig a mesterséges intelligenciának még jócskán van hova fejlődnie. Fotó. Illusztráció

Sokszor jól jöhet a ChatGPT, de ha hibázik, akár az életünkbe is kerülhet

Egy külföldön élő férfi például legutóbb úgy gondolta, ezúttal maga néz utána a torokfájásos tüneteinek a mesterséges intelligencia segítségével. A férfi teljesen elhitte a ChatGPT-nek, hogy nem kell orvoshoz mennie, mivel a chatbot kizárta a rák lehetőségét. Emiatt viszont későn diagnosztizálták a betegségét, mire orvoshoz került, már 4. stádiumú torokrákot állapítottak meg nála. Augusztus végén pedig amerikai szülők azzal vádolták meg a ChatGPT-t, hogy öngyilkosságra buzdította gyermeküket. Fontos tehát, hogy legyünk kritikusak és ne higgyünk el mindent a mesterséges intelligenciának. Mert nem mindenható. Egyelőre.  

 

