A büszke gerlaiak – egy lakossági fórum margójára

A gerlaiak büszkék. Van is mire annak lenniük. Elég csak a Wenckheim-kastélyt említeni vagy az ó-gerlai monostort. A büszke gerlaiak közül azonban, hogy milyen is lenne a vetőmagüzem, néhányan nem tudtak végighallgatni egy 20 perces tájékoztatót sem arról. Az iskola épületében. Ott, ahol a gyermekek 45 percen keresztül csendben figyelnek, és óra közben legfeljebb akkor szólalnak meg, ha felteszik a kezüket és szót kapnak.

Megtelt a vetőmagüzemmel kapcsolatos lakossági fórumra a Gerlai Általános Iskola tornaterme. Fotó: Dinya Magdolna

A gerlaiaknak nem kell dönteniük

Felmerült, hogy dönteniük kell a gerlaiaknak. Tévedés. A gerlaiak nem döntenek. A büszke gerlaiak döntöttek tavaly, az önkormányzati választáskor, hogy ki képviseli az érdekeiket, ki viszi el véleményüket a békéscsabai városi közgyűlésbe. Majd a városi közgyűlés dönt, hogy létesülhet-e vetőmagüzem Gerla határában vagy sem. Az azonban komoly grémium: ott nincs bekiabálás, ott valóban elhangzanak érvek és ellenérvek egy-egy döntés előtt.

Milyenek is azok a büszke gerlaiak?

A büszke gerlaiak az én képzeletemben olyanok, akik meghallgatnak érveket és ellenérveket. Hiteles forrásból. Nem a pletykákra alapoznak, nem arra, amit hallottak a szomszédtól, meg a boltban, az orvosi rendelőben, az iskolai és az óvodai parkolóban. Mindent átgondolnak, higgadtan, és saját maguk alkotnak véleményt egy-egy kérdésben, nem azt szajkózzák, amit a körülöttük lévők.

Csak jaminai lennék, az viszont bárki lehet

Büszke jaminai vagyok. Ha egy jaminai lakossági fórum olyan mederben folyt volna, mint a gerlai, akkor egy-egy társam viselkedése miatt egyáltalán nem lennék büszke. Csak jaminai. Az viszont bárki lehet.