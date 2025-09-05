szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

18°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

43 perce

A büszke gerlaiak – egy lakossági fórum margójára

Címkék#Gerla#érdek#vélemény#lakossági fórum

A gerlaiak büszkék lehetnek. Megtöltötték szerdán az iskola tornatermét a lakossági fórumra, amelyet annak apropóján szerveztek, hogy egy kft. vetőmagüzemet létesítene Gerla határában. A büszke gerlaiak jóval többen voltak, mint egy Gerla-meccsen, ám a stílus hasonló volt, mint egy futballmérkőzésen: egyesek folyamatosan bekiabáltak, ha valamivel nem értettek egyet.

Licska Balázs

A gerlaiak büszkék. Van is mire annak lenniük. Elég csak a Wenckheim-kastélyt említeni vagy az ó-gerlai monostort. A büszke gerlaiak közül azonban, hogy milyen is lenne a vetőmagüzem, néhányan nem tudtak végighallgatni egy 20 perces tájékoztatót sem arról. Az iskola épületében. Ott, ahol a gyermekek 45 percen keresztül csendben figyelnek, és óra közben legfeljebb akkor szólalnak meg, ha felteszik a kezüket és szót kapnak. 

A büszke gerlaiak
Megtelt a vetőmagüzemmel kapcsolatos lakossági fórumra a Gerlai Általános Iskola tornaterme. Fotó: Dinya Magdolna

A gerlaiaknak nem kell dönteniük

Felmerült, hogy dönteniük kell a gerlaiaknak. Tévedés. A gerlaiak nem döntenek. A büszke gerlaiak döntöttek tavaly, az önkormányzati választáskor, hogy ki képviseli az érdekeiket, ki viszi el véleményüket a békéscsabai városi közgyűlésbe. Majd a városi közgyűlés dönt, hogy létesülhet-e vetőmagüzem Gerla határában vagy sem. Az azonban komoly grémium: ott nincs bekiabálás, ott valóban elhangzanak érvek és ellenérvek egy-egy döntés előtt.

Milyenek is azok a büszke gerlaiak?

A büszke gerlaiak az én képzeletemben olyanok, akik meghallgatnak érveket és ellenérveket. Hiteles forrásból. Nem a pletykákra alapoznak, nem arra, amit hallottak a szomszédtól, meg a boltban, az orvosi rendelőben, az iskolai és az óvodai parkolóban. Mindent átgondolnak, higgadtan, és saját maguk alkotnak véleményt egy-egy kérdésben, nem azt szajkózzák, amit a körülöttük lévők.

Csak jaminai lennék, az viszont bárki lehet

Büszke jaminai vagyok. Ha egy jaminai lakossági fórum olyan mederben folyt volna, mint a gerlai, akkor egy-egy társam viselkedése miatt egyáltalán nem lennék büszke. Csak jaminai. Az viszont bárki lehet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu