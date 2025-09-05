A büszke gerlaiak – egy lakossági fórum margójára

A gerlaiak büszkék. Van is mire annak lenniük. Elég csak a Wenckheim-kastélyt említeni vagy az ó-gerlai monostort. A büszke gerlaiak közül azonban, hogy milyen is lenne a vetőmagüzem, néhányan nem tudtak végighallgatni egy 20 perces tájékoztatót sem arról. Az iskola épületében. Ott, ahol a gyermekek 45 percen keresztül csendben figyelnek, és óra közben legfeljebb akkor szólalnak meg, ha felteszik a kezüket és szót kapnak.

Megtelt a vetőmagüzemmel kapcsolatos lakossági fórumra a Gerlai Általános Iskola tornaterme, de a büszke gerlaiak hozzáállása alapján a vetőmagüzem létrejötte egyelőre erősen kérdéses.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A gerlaiaknak nem kell dönteniük

Felmerült, hogy dönteniük kell a gerlaiaknak. Tévedés. A gerlaiak nem döntenek. A büszke gerlaiak döntöttek tavaly, az önkormányzati választáskor, hogy ki képviseli az érdekeiket, ki viszi el véleményüket a békéscsabai városi közgyűlésbe. Majd a városi közgyűlés dönt, hogy létesülhet-e vetőmagüzem Gerla határában vagy sem. Az azonban komoly grémium: ott nincs bekiabálás, ott valóban elhangzanak érvek és ellenérvek egy-egy döntés előtt.