A büszke csabaiak –véleménycikk egy 280 milliárd forintos beruházásról

A Vulcan Shield Global 2500 munkahelyet teremt. A büszke csabaiak kérdeznek – nem a mesterséges intelligenciától, hanem hús-vér emberektől. Így választ kapnak arra, hogy nem külföldi vendégmunkásoknak, hanem helyieknek, térségbelieknek adnak munkát. De minek is hoznák ide a beruházást, ha nem helyieket foglalkoztatnának. Elég csak józan paraszti ésszel gondolkodni.

280 milliárd forintos beruházást valósít meg a Vulcan Shield Global

Miért nem kérdezték meg a csabaiakat a bejelentés előtt? Jön az újabb felvetés. Egy kiskereskedelmi üzletlánc is csak közvetlenül a nyitás előtt jelenti be, hogy hol nyit újabb boltot. Ez alapján el lehet képzelni, hogy egy 280 milliárd forintos beruházásnál – ennyi pénzből 15-20 évig működhetne Békéscsaba – milyen érdekek mozognak a háttérben, milyen verseny megy egy ekkora volumenű gyárért.

Békéscsaba büszke arra, hogy zöld város

Ami a környezetvédelmet illeti. Békéscsaba büszke arra, hogy zöld város, hogy 60 ezernél is több fa van a közterületeken, hogy általánosságban jó a levegő minősége. Egy igaz csabai ezt nem merné kockáztatni. Az üzemnek mindenben meg kell felelnie a magyar jogszabályoknak, amelyek egyébként a hírek szerint az átlagnál szigorúbbak is.

Nem a Temuról rendelik az alapanyagot a világhírű cégek

Bár üzleti titok miatt nem lehet konkrét neveket említeni, az anyagtechnológiai cég, a Vulcan Shield Global világszerte ismert cégeknek szállít be, a termékeivel lehet találkozni mobiltelefon vásárlásánál, tankolásnál is többek között. Ezek a cégek nem a Temuról rendelnek alapanyagot. Komoly vállalatok, amelyek komoly vállalatokról szerzik be a szükséges dolgokat.

A büszke csabaiak élnek a lehetőséggel

A büszke csabaiak élnek a lehetőséggel és bizakodnak. Lesz hol dolgozni, a fizetések a dolgozókért való verseny miatt emelkednek. Bár szerintem most is ilyen, Békéscsaba az a város lesz, ahonnan nem érdemes elmenni, ahova jönni érdemes. A többiek pedig rendelhetnek egy gumicsontot a Temuról. Így legalább lesz még min rágódniuk, ha már a kákán nem találnak csomót.

